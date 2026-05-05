Anyaország :: 2026. május 5. 09:32 ::

A DK-s önkormányzat betiltotta a Mi Hazánk majálisát, majd fát ültetett a színpad helyére - nem jött be

Az ország legnagyobb majálisát, egyben hazánk legtöbb ingyenes gyerekprogramját felvonultató, így közhasznú rendezvényt szervezett meg a Mi Hazánk, melyet a média elhallgatott, de most számos cikk közli a DK-s önkormányzat hisztériakampányát (a Telex már két cikkben is) egyetlen facsemete miatt, hogy jövőre ne tarthasson ilyen rendezvényt a párt.

A Bikás parki majálison még soha nem látott tömeg, mintegy tízezer ember vett részt most. A területet másnap reggel tisztán átadta a Mi Hazánk:

A majális főszervezője, Novák Előd elmondta: „minden évben próbálnak valami lejáratókampányt csinálni a rendezvény ellen. A DK fővárosának tekinthető Újbuda önkormányzata évek óta próbálja ellehetetleníteni a majálisunkat, tavaly konkrétan be is tiltotta, meg is tagadta a közterület-használati engedélyt, sőt hagyományos majálisunk helyett a DK-nak adott engedélyt hasonló rendezvényre ugyanabban az időpontban, noha ők soha nem rendeztek ott majálist, az önkormányzat sem. De mivel a tiltásuk ellenére sem hátráltunk, s készek voltunk pusztán a gyülekezési jog alapján megtartani a rendezvényt, a DK végül meghátrált. Idén ismét kaptunk DK-s fenyegetést, de végül csak fákat ültettek a korábbi években pl. ugrálóváraknak használt területek helyére, amit március első felében hiába panaszoltam az önkormányzatnál, átültetést kérve. Ráadásul a terület DK-s önkormányzati képviselője szerint is túl sok növényt ültettek már a parkba, így kevés tér maradt.”

Novák Előd hozzátette: „jeleztem az önkormányzat felé a majális előtti napon is, hogy a színpadunk helyére ültetett facsemetét ki kell vágjuk, s megírtam azt is, hogy készek vagyunk ültetni egy újat, csak kéne egy megfelelő hely, mert a színpadunk szokásos helyén amúgy sem jó, hiszen sokan fociznának-frizbiznének ott. Végül jeleztem az önkormányzatnak azt is, hogy érdemes volna továbbá a gödröket betemetni, mert balesetveszélyesek, mi egyet nagyjából feltöltöttünk virágfölddel.”

Erhardt Attila momentumos alpolgármester (aki a másik, homoszexualitásával kérkedő alpolgármesterrel, Barabás Richárddal közösen tűzte ki a szivárványos zászlót az önkormányzat épületére) a Novák Előd iránt érzett zsigeri gyűlöletében most párbeszéd helyett rögtön feljelentést tett, egy földön lévő műanyag fedlap összetörése (vélhetően ráállás miatt) és egy vendéglátós által kiöntött étolaj nyomán (ami nyilván helytelen) akar most nyomozást, ami durva aránytévesztés, hisztériakeltés, ahelyett, hogy alpolgármesterként a munkáját végezné.



"Az önkormányzat vezetése értetlenül áll a vandalizmus előtt" - írják közleményükben, egy ilyen műanyag fedlap összetörését, e képet hozva bizonyítékul a tyúkperben

Novák a Telex kérdésére úgy nyilatkozott: „Locsolórendszer sérüléséről nem tudunk, de egy ekkora rendezvényen megnyomódhatott valahol, az önkormányzat ezt nem jelezte nekünk, ha fogja, kifizetjük a javítást. Az elektromos művek föld alatti kábele volt zárlatos, de mivel a közszolgáltatásokban csak korlátozottan lehet bízni, volt tartalék, teherautós aggregátorunk, onnan biztosítottuk a színpadi hangosítást, miután épp Toroczkai László beszéde alatt megszűnt a vezetékes áramellátás. Az önkormányzat cégével minden évben szerződést kötünk, hogy a parkban lévő, fizetős mosdót aznap ingyen használhassák az emberek, cserébe a Mi Hazánk egy összegben fizet.”

Az alpolgármester hergelő Facebook-bejegyzéséhez még lehet hozzászólni, de László Imre polgármester az oldalán letiltotta Novák Elődöt és Szecsődi Patrikot, a Mi Hazánk újbudai képviselőjét is. A polgármester feljelentéssel fenyegetőző bejegyzéséhez érkeztek azért így is kritikák:

Kreitler-Sas Máté﻿, Újbuda másik alpolgármestere is szükségesnek tartotta, hogy külön Facebook-bejegyzésben tiltakozzon, sőt azt hazudta, hogy "a rendezvényhez egyébként Újbuda Önkormányzata nem adott közterület-foglalási engedélyt", pedig valójában minden évben adtak (a betiltással csak tavaly próbálkoztak, de végül meghátráltak, s egy második kérvényre akkor is adtak engedélyt).

Mindeközben az ARC szélsőliberális óriásplakát-kiállítását a társadalom provokálásával minden évben heteken át megtarthatják a Bikás park zöldterületén úgy, hogy a majálissal szemben a gyalogutakat nem a kiépített járdákra teszik, a fű tönkretétele után pedig az önkormányzat hozza helyre a kárt, sőt évente tízmillió forinttal támogatják közpénzből a zöldterületre épített óriásplakátokat.

Novák Előd, a majális főszervezője úgy zárta nyilatkozatát: „bízunk benne, hogy a DK és a Momentum megszűnésével hazánk legnagyobb majálisát nem próbálják meg többé ellehetetleníteni sehogy, s az ilyen sötétzöld provokációnak is véget vetnek.”