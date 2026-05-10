Külföld :: 2026. május 10. 08:46 ::

A szíriai ideiglenes elnök átalakította a kormányát

Ahmed as-Saraa szíriai ideiglenes elnök szombaton átalakította kormányát, több magas rangú tisztviselőt és minisztert leváltott, köztük a testvérét is – jelentette be a szíriai állami hírügynökség, a SANA.

Az új kinevezettek között van a nyugat-szíriai Homsz kormányzóság vezetője, Abdel Rahman Badreddin Al-A'ma, aki Maher al-Saraát, az elnök testvérét váltja a szíriai elnöki hivatal főtitkári posztján.

Távozik tisztségéből Hamza Al-Musztafa információs miniszter, valamint Amdzsad Badr mezőgazdasági miniszter is.

A szíriai átmeneti kormányt, amelyet 2025 márciusában alakítottak meg Bassár al-Aszad elnök 2024 végi távozását követően, Ahmed as-Saraa szűk körének tagjai irányították.

As-Saraaa több tartományba is új kormányzókat nevezett ki, többek között Homszba, el-Kuneitrába, Latakiába és Deir-ez-Zór tartományokba.

(MTI)