Aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt nyomozást rendelt el „a fekete pufajkások” ellen a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Pintér Bence március végi feljelentésére. Győr polgármestere erről szerdán számolt be a Facebook-oldalán.
Mint ismert, március 27-én Orbán Viktor Győrben mondott kampánybeszédet, amelynek során a távozó kormányfő többször is odaszólt az ellene tüntetőknek, akiket fekete ruhás biztonságiak (nagydarab, kisportolt férfiak) és fideszes aktivisták próbáltak megakadályozni abban, hogy a Széchenyi téri emlékmű tövében szónokló Orbán közelébe jussanak. A fekete kabátos férfiak egy ellentüntetőt a földre is vittek.
Polgármester: ők Magyarország szégyenei
Pintér Bence a történtekkel kapcsolatban azt írta:
Így ér véget a következmények nélküli világ: a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettesek elleni feljelentésemre aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el a fekete pufajkások ügyében. Rossz hír ez nekik, főleg azoknak, akik Győrben és Pécelen vegzálták a törvénytisztelő állampolgárokat.
Ezt követően felidézte, hogy „a véleményüket kifejező állampolgárokat ismeretlen, fekete kabátot viselő, parancsra, egységesen, alakzatban mozgó verőlegények vegzálták. Transzparenseket téptek szét, lökdösődtek, erőszakoskodtak; egységesen fellépve akadályozták az emberek szabad mozgását. Volt, akit igazoltattak is. A másnapi fideszes rendezvényen is randalíroztak, Pécelen a nyakánál fogva tepertek a földre egy békés állampolgárt.”
A győri polgármester hozzátette:
Ahogy a legutóbb is elmondtam: ők Magyarország szégyenei a megbízóikkal együtt.
