2026. május 6. 18:47

A NER-bukás újabb csodája: nyomoznak a Fidesz pufajkás cigányai ellen

Aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt nyomozást rendelt el „a fekete pufajkások” ellen a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Pintér Bence március végi feljelentésére. Győr polgármestere erről szerdán számolt be a Facebook-oldalán.

Mint ismert, március 27-én Orbán Viktor Győrben mondott kampánybeszédet, amelynek során a távozó kormányfő többször is odaszólt az ellene tüntetőknek, akiket fekete ruhás biztonságiak (nagydarab, kisportolt férfiak) és fideszes aktivisták próbáltak megakadályozni abban, hogy a Széchenyi téri emlékmű tövében szónokló Orbán közelébe jussanak. A fekete kabátos férfiak egy ellentüntetőt a földre is vittek.

Polgármester: ők Magyarország szégyenei

Pintér Bence a történtekkel kapcsolatban azt írta:

Így ér véget a következmények nélküli világ: a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettesek elleni feljelentésemre aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettének gyanúja miatt nyomozást rendelt el a fekete pufajkások ügyében. Rossz hír ez nekik, főleg azoknak, akik Győrben és Pécelen vegzálták a törvénytisztelő állampolgárokat.

Ezt követően felidézte, hogy „a véleményüket kifejező állampolgárokat ismeretlen, fekete kabátot viselő, parancsra, egységesen, alakzatban mozgó verőlegények vegzálták. Transzparenseket téptek szét, lökdösődtek, erőszakoskodtak; egységesen fellépve akadályozták az emberek szabad mozgását. Volt, akit igazoltattak is. A másnapi fideszes rendezvényen is randalíroztak, Pécelen a nyakánál fogva tepertek a földre egy békés állampolgárt.”

A győri polgármester hozzátette:

Ahogy a legutóbb is elmondtam: ők Magyarország szégyenei a megbízóikkal együtt.

(24 nyomán)

