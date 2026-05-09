„Az új Kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához. Az új miniszterelnök megválasztásához gratulálunk, ugyanakkor első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett” – reagált Magyar Péter első miniszterelnöki beszédére Gulyás Gergely, a Fidesz új frakcióvezetője, távozó miniszterelnökségi minisztere a Facebookon.
Gulyás közölte, az államfővel szembeni „személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez”, hisz a jogállam védelme nem valósítható meg a közjogi intézmények vezetőinek támadásával. „A köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja” – tette hozzá Gulyás.
A frakcióvezető szerint a választók 16 év után a változás mellett döntöttek, de előtte négyszer egymás után a Fidesz–KDNP-t támogatták. Így tett szerinte Magyar is, aki „14 éven keresztül részese és haszonélvezője volt a polgári kormányzásnak”. Gulyás szerint támogatni fogják a szegénység felszámolását, de eredményeik is voltak e téren, hisz megteremtettek 1 millió munkahelyet, 1,3 millióan pedig kitörtek a mélyszegénységből, amit az uniós statisztikák is igazolnak. Gulyás dicsérte még a távozó kormány gazdaságpolitikáját, szociálpolitikáját, egészségügyi politikáját.
A fideszes politikus szerint az emberek nem azért szavaztak a változásra, „mert a Tisza Párt még többet és még jobbat ígért az embereknek”. Közölte, Magyar csak az elszámoltatásról beszélt, pedig sokan várták, hogy a „kampányígéretek megvalósításáról” is beszéljen. Így zárta írását: „Az előremutató javaslatokat támogatni fogjuk, de ha az új miniszterelnök politikai bizalomról és megbékélésről beszél és ezt komolyan is gondolja, nem engedheti meg, hogy tényszerűen igazolható valótlanságokkal próbálja megtéveszteni a magyar közvéleményt.”
