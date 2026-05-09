Gulyás Gergely: Magyar Péter Sulyok-kritikájának agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez

„Az új Kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához. Az új miniszterelnök megválasztásához gratulálunk, ugyanakkor első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett” – reagált Magyar Péter első miniszterelnöki beszédére Gulyás Gergely, a Fidesz új frakcióvezetője, távozó miniszterelnökségi minisztere a Facebookon.



Gulyás közölte, az államfővel szembeni „személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez”, hisz a jogállam védelme nem valósítható meg a közjogi intézmények vezetőinek támadásával. „A köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja” – tette hozzá Gulyás.

A frakcióvezető szerint a választók 16 év után a változás mellett döntöttek, de előtte négyszer egymás után a Fidesz–KDNP-t támogatták. Így tett szerinte Magyar is, aki „14 éven keresztül részese és haszonélvezője volt a polgári kormányzásnak”. Gulyás szerint támogatni fogják a szegénység felszámolását, de eredményeik is voltak e téren, hisz megteremtettek 1 millió munkahelyet, 1,3 millióan pedig kitörtek a mélyszegénységből, amit az uniós statisztikák is igazolnak. Gulyás dicsérte még a távozó kormány gazdaságpolitikáját, szociálpolitikáját, egészségügyi politikáját.

A fideszes politikus szerint az emberek nem azért szavaztak a változásra, „mert a Tisza Párt még többet és még jobbat ígért az embereknek”. Közölte, Magyar csak az elszámoltatásról beszélt, pedig sokan várták, hogy a „kampányígéretek megvalósításáról” is beszéljen. Így zárta írását: „Az előremutató javaslatokat támogatni fogjuk, de ha az új miniszterelnök politikai bizalomról és megbékélésről beszél és ezt komolyan is gondolja, nem engedheti meg, hogy tényszerűen igazolható valótlanságokkal próbálja megtéveszteni a magyar közvéleményt.”

