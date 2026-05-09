Rengeteg szempontból történelmet írt a mai nap, melyeket sorra venni is szép feladat lenne, ám ezek között ott a helye annak, hogy Magyarország több mint ezer éves történelmében először, a magyar választásokon megválasztott magyarországi képviselők közül voltak olyanok, akik a parlamenti esküjüket lovári vagy beás cigány nyelven tették le, írja a Magyar Jelen.
Ezzel maga Bódis Kriszta hencegett, aki gyorsan pózolt is a Tisza "Roma" Kerekasztalának pár képviselőjével.
A tőkés arcú Kapitány István is odaállt egy kép erejéig a rendkívül megnyerő Orsós Jánoshoz:
Nagy Ervinék se maradhattak ki a jóból, bár utóbbi valamiért ösztönösen szükségesnek érezte ellenőrizni, megvan-e még a telefonja: