Anyaország, Extra :: 2026. május 9. 18:58 ::

A jövő itt van: lovári és beás nyelvtől volt hangos a "magyar" parlament

Rengeteg szempontból történelmet írt a mai nap, melyeket sorra venni is szép feladat lenne, ám ezek között ott a helye annak, hogy Magyarország több mint ezer éves történelmében először, a magyar választásokon megválasztott magyarországi képviselők közül voltak olyanok, akik a parlamenti esküjüket lovári vagy beás cigány nyelven tették le, írja a Magyar Jelen.

Ezzel maga Bódis Kriszta hencegett, aki gyorsan pózolt is a Tisza "Roma" Kerekasztalának pár képviselőjével.

A tőkés arcú Kapitány István is odaállt egy kép erejéig a rendkívül megnyerő Orsós Jánoshoz:

Nagy Ervinék se maradhattak ki a jóból, bár utóbbi valamiért ösztönösen szükségesnek érezte ellenőrizni, megvan-e még a telefonja: