Anyaország :: 2026. május 10. 14:28 ::

Ismét a vesztes kampány után "jött rá" egy fideszes önkormányzati képviselő, hogy rossz csapatban játszik

A Fidesz–KDNP idei kampányában az erőforrások felesleges és kontraproduktív eszközökre mentek el, a cél a nem létező erő fitogtatása volt, miközben a kampánycsapat alsó és felső szintjei a valóságtól félve kölcsönösen megtévesztették egymást – mondta a Telexnek Czinkné Sztán Anikó miskolci önkormányzati képviselő, aki a választás utáni napokban lépett ki a Fideszből. Elmondása szerint a Fidesz a kampányban megfélemlítéssel próbálta motiválni a sokszor egzisztenciális függésben lévő segítőit, miközben a hét héten keresztül az utcákat járó aktivisták a munkájukért csak egy tartós élelmiszerekből álló ajándékcsomagot kaptak.

Czinkné Sztán Anikó szerint már tavaly tavasszal jelezték a fideszes önkormányzati képviselőknek, hogy a választásokig hátralévő egy évben végig kampányolni kell, és azóta folyamatosan nyomást gyakoroltak rájuk, hogy ezt tegyék is meg.

A körzetében már az első pillanatban látszott, hogy az ellenzékiek többségben vannak, a Fidesz választási kampányának pedig minden eleme visszájára sült el, egyre nagyobb ellenszenvvel találkoztak; az aktivistáknak ráadásul kiadták, hogy a választókkal csak a háborús fenyegetettségről beszélhetnek, ami a többségből nagy ellenállást váltott ki.

Czinkné úgy látja, hogy a Fidesz rengeteg erőforrást fordított erődemonstrációra, például a DPK-gyűlésekre és Orbán Viktor országjárására, valamint plakátokra, miközben az utcán kampányoló önkormányzati képviselőknek és aktivistáknak nem fizettek semmit.

Hozzátette, a Fidesz miskolci kampányának szervezői tudták, hogy rosszul állnak, az aktivistákat azonban folyamatosan próbálták meggyőzni arról, hogy ez nem igaz és a Fidesz–KDNP mindenképpen nyerni fog; a miskolci Fidesz a párt országos vezetését is megtéveszthette arról, hány aláírást gyűjtöttek össze a kampány során, és ennek megfelelően hogy állnak a körzetben.

Czinkné Sztán Anikó több mint két évtizeden keresztül volt a Fidesz tagja, 2024-ben a Fidesz–KDNP és a Pont Mi Egyesület színeiben választották a miskolci második egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé. Elmondása szerint már tavaly ősszel szólt a Fidesz két miskolci vezetőjének, hogy kilépne a városi Fidesz-frakcióból (micsoda "meglepetés"... - a szerk.), de akkor még nem engedték, így ezt végül a mostani választás után tette meg, azóta függetlenként dolgozik.



Czinkné Sztán Anikó (forrás: Czinkné Sztán Anikó Facebook-oldala)

A megválasztott önkormányzati képviselők októberben vették át a mandátumukat, és Czinkné Sztán Anikó szerint fél évvel később a Fidesz helyi vezetéséből már jelezték is nekik, hogy most rendkívüli módon 2025 tavaszán megkezdődik a kampányidőszak, ami a korábbiakkal szemben nem néhány hónapig, hanem egy teljes évig tart majd. Ez azt jelentette, hogy az önkormányzati képviselők már onnantól kezdve napi szinten feladatokat kaptak. „Egzecíroztattak minket, hogy mit kell lájkolni, mit kell megosztani, hány embert kell elvinni a békemenetre és a hasonló eseményekre” – mondja Czinkné Sztán Anikó. Elmondása szerint tőle minden Békemenet előtt azt kérték, hogy legalább 10 embert vigyen el, de ennyi embert egyszer sem tudott összegyűjteni, a 2025. október 23-i eseményre nem ért fel, a március 15-ire pedig összesen 2-3 embert tudott elvinni.

A miskolci képviselő elmondása szerint 2025 első felében már többször konfliktusba került a Fidesz helyi vezetésével, mert jelezte nekik, hogy nem ért egyet a kampánnyal, például azzal, hogy mindenkinek naponta többször a központilag kiadott tartalmat kell megosztania a Facebookon. Ezek az üzenetek elmondása szerint mindig a háborúról és békéről szóltak, és nem adtak válaszokat az embereket érdeklő valódi kérdésekre.

A Harcosok Klubja megalakulása után aztán állítása szerint többször is elmondta a Fidesz-frakcióban, hogy ezt „őrültségnek” tartja, mert teljesen ellenezte, hogy a magyar embereket egymás elleni harcra hergelik. Erre behívták egy olyan értekezletre, ahol több városi és Fidesz-vezető társaságában igyekeztek meggyőzni arról, hogy rosszul látja a dolgokat. De elmondása szerint olyan eset is volt, amikor a képviselőtársai a frakcióülés szünetében próbálták meggyőzni, hogy ne álljon ellen, és tegye meg, amit kérnek tőle.

Állítása szerint később is rendszeresen jelezték neki a Fidesz helyi vezetéséből, hogy bizonyos feladatok „erősen ajánlottak”, és a „a Főni kéréseit parancsként kell értelmezni”. Az egyik ilyen feladat volt, hogy december 20-án autóval három embert el kellett vinnie az ország másik végére, a szegedi Pick Arénában tartott DPK-gyűlésre. Itt aztán csodálkozva tapasztalták, hogy a közönség az ország minden részéből érkezett emberekből áll, még Erdélyből is jöttek buszok, ami szerinte egyértelműen azt jelezte, hogy a Fidesz a környékről nem tudta megtölteni a sportcsarnokot.

(Telex nyomán)