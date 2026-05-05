Anyaország :: 2026. május 5. 20:30 ::

Legót lopott sárgarépa kódjával Terpes polgármestere a Tescóban

Lopáson kapták vasárnap az egyik egri Tescóban Bujáki Ferencet, Terpes polgármesterét – tudta meg a 24.hu. Értesüléseik szerint a Heves vármegyei község független polgármestere legót és kozmetikai holmikat tulajdonított el a hipermarketből 50 ezer forint értékben.



Fotó: Fb

A település első embere már harmadszor trükközött a Tesco önkiszolgáló kasszáinál a múlt héten, mire a biztonságiak kiszúrták.

A lapnak azt mondta, sajnálja a történteket.

Egyre több hipermarketben és üzletben vannak ma már önkiszolgáló kasszák, ez pedig sokakat csábít trükközésre. A legtöbben a „banántrükk” nevű módszert alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy egy olcsóbb termék, jellemzően gyümölcs vagy zöldség vonalkódját húzzák le a pénztárnál, és nem azét az áruét, amit hazavisznek. Így volt ezzel Terpes polgármestere is.