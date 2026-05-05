"Az állam tette lehetővé, hogy legális legyen ez a pénzszivattyú" - állami cégvezető a Balásy-cégek működéséről

Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) nevű állami cég ügyvezető igazgatója a közösségi oldalán arról írt, hogy belülről milyen volt együtt dolgozni Balásy Gyula kommunikációs cégeivel, a New Land Mediával és a Lounge csoporttal.



Balásy Gyula az éjfekete Lamborghinijében 2023 nyarán (fotó: Németh Dániel/444)

Balásy, akit a NER pr-osaként is emlegetnek, hétfőn nagy port kavaró interjút adott a Kontrollnak, amelyben egyebek mellett felajánlotta az állami intézmények kommunikációját tíz éve kizárólagosan intéző vállalatait az államnak. Arról is beszélt, hogy több, a cégeihez köthető számlát zároltak – a rendőrség kedden közölte, hogy hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen.

Petényi négy évig kommunikációs igazgató volt, és két éve dolgozik cégvezetőként az állami szektorban. Állítása szerint ez alatt az időszak alatt „a legtöbb energiáját az emésztette fel”, hogyan tudnak „kitáncolni” a New Land–Lounge keretszerződés alól (amelyeket a Rogán Antal minisztériuma alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal – NKOH kötött a Balásy-cégekkel).

A Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtiktár alá tartozó AMFK vezetője azt írta: számos más állami céghez hasonlóan egy idő után gyakorlatilag miniügynökséget építettek házon belül, hogy minél kevesebb feladatot kelljen kiszervezni a Lounge-nak, ugyanis brutálisan drágán dolgoztak. Ezen a ponton megjegyezte, hogy a rendszer lényege az volt, hogy „minden teljesen legálisan és jogszerűen” történt, az ő szintjén legalábbis biztosan.

Petényi szerint Révész azt mondogatta, hogy a Lounge nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen dolgoznunk.

Az AMFK ügyvezetője azt írta, hogy a „kell” ezekben az esetben azt jelentette, hogyha egy állami cég bejelentette a kommunikációs igényét az NKOH felé, mire az közölte: „pont van egy nagy keretmegállapodása a New Land–Lounge konzorciummal, ezt a keretet megnyitja, ide tessék leszerződni. Más lehetőség nincs”. Hozzátette, ha az állami szektorban konferenciát akartak szervezni, ha hirdetést akartak vásárolni, vagy ha ki akartak települni valahová, vagy akár csak egy kiadványt akartak megszerkeszteni, akkor ez volt az út, vagy az, hogy nem kommunikálnak.

Vagyis az állam kötött egy borzasztóan rossz üzletet, majd ebbe az összes cégét belekényszerítette – fogalmazott.

Petényi Mirkó állítása szerint próbálták elérni, hogy a Balásy-cégeket megkerülve saját közbeszerzést írhassanak ki a kommunikációs feladatokra, Révész Máriusszal többször jártak is az NKOH elnökénél, Lenkei Mirtillnél, jelezve, hogy a rendszer rossz. Annyit tudtak elérni, hogy önálló nyomdai közbeszerzést írhassanak ki, de a médiavásárlás és a kreatív gyártás kapcsán érdemi indokot sem kaptak arra, miért kell így működni.

Állítása szerint amikor a Miniszterelnökség alá tartoztak, Révésszel elmentek Gulyás Gergely miniszterhez is, hogy számokkal, konkrét feladatokon keresztül bemutassák, hogy a New Land–Lounge messze a piaci ár fölött dolgozik.

Miniszter úr hümmögött. Majd utánanéz. Nem tudom mi történt, nálunk nem változott semmi – jegyezte meg az AMFK vezetője.

Petényi ezután rátért egy konkrét példára, amellyel azt kívánta bemutatni, hogy a médiavásárlás terén hogyan működött a New Land-Lounge árazása. Azt írta, kértek ajánlatot a legnagyobb elérésű hazai kerékpáros oldaltól: egy PR-cikk 250 ezer forint + áfa lett volna, ami teljesen rendben lévő ár.

Mire az ajánlat a New Landtől hozzánk került, 966 ezer forint + áfa lett belőle.

„És még volt képük ráírni az ajánlatra, hogy 30 százalék kedvezmény van rajta a listaárhoz képest” – állította, hozzátéve, hogy így lehetetlenítették el a hirdetéseiket, ugyanis ilyen áron nem tudtak és nem is akartak hirdetni.

Petényi Mirkó egy másik példát is felhozott arról, hogy a Balásy-cégek milyen árazási gyakorlatot alkalmaztak a kiadványszerkesztés terén. Megjegyezte, hogy volt egy nagyon hosszú, rengeteg tételre kiterjedő ártábla, amelyből a Lounge kénye-kedve szerint szemezgetett (erről képet is csatolt a beszámolójához), az ajánlat pedig sokszor teljesen áttekinthetetlen volt.

Az AMFK vezetője azt írta, elkészítették a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégiát, amiből szerettek volna egy „szép, színes, könnyen olvasható”, 164 oldalas kiadványt készíteni 2021-ben. A Balásy-cégtől a szerkesztésre 4 millió forint + áfa árajánlatot kaptak, ami oldalanként 25 ezer forint + áfa lett volna. Szerencséjükre akkoriban volt nyomdai keretszerződésük, ahol szintén tudtak tördelésre ajánlatot kérni: ott ugyanez a munka 697 ezer forint + áfa lett volna.

Tehát közel hatszoros áron végezte volna el a Lounge ugyanazt a feladatot.

Petényi szerint arra is volt példa, hogy amikor az AMFK-val tízmilliókat spórolva rendezvények szervezésével kikerülték a New Land-Lounge konzorciumot, szemet szúrt nekik a megrendelések elmaradása, ezért az egyik vezető egyszer felhívta, hogyan lehet az, hogy lecsökkentek a kommunikációs költéseik. Tehát a szolgáltató számon kérte a megrendelőt, hogy miért nem költ eleget.

Beszámolója szerint a nagy állami mamutvállatoknál sokkal durvábban ment az értelmetlen kommunikációs feladatokra irányuló pénzégetés. „Elég a Magyar Turisztikai Ügynökség karácsony előtti óriásplakátkampányára gondolni, ahol megtudhattuk, hogy áldott adventet kíván az MTÜ (amely számos szálon kötődik Orbán Ráhelhez, a leköszönő miniszterelnök lányához). Illetve az MVM is indított kampányt. Gondolom, ettől mindenki kétszer annyit égette a villanyt. Ja, nem.

Így lehetett az állami kommunikációs költéseket kitalicskázni. Mit talicskázni: kamionokkal elszállítani – fogalmazott.

„Az állam tette lehetővé, hogy legális legyen ez a pénzszivattyú. Ezért nem tudtak felállni állami cégvezetők, és ezért nem mondták el a nyilvánosság előtt, hogy ez gáz — ahogy Magyar Péter sem tette, amikor a Diákhitel Központot vezette. Mert ezzel csak annyit értek volna el, hogy kapnak egy pert a nyakukba üzleti titok megsértéséért, aztán arról vitázhatnak, hogy az egyes tételek valóban magasak-e vagy sem” – írta Petényi Mirkó.

Az AMFK vezetője a Balásy-cégek működésének végső haszonélvezőire utalva úgy zárta beszámolóját:

És nem akarok igazságtalan lenni: voltak és vannak jó szakemberek a New Landnél és a Lounge-nál is. Akiket én ismertem, valójában nem voltak túlfizetve. A pénz nem arra ment el, hogy a szövegíró vagy a grafikus Porschéval járjon, vagy helikopterrel. Azzal mások járnak. Azok, akik az egész rendszert megalkották és lehetővé tették.

