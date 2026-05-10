Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk: ne írja alá a Meta reklámadójának jogszabályellenes eltörlését!

Miután a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, 79 oldalas törvényt, melyet már az alakuló ülésen, a Házszabálytól való eltéréshez szükséges négyötödös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza, hogy hozzászólást sem engedélyezve pl. eltöröljék a Meta reklámadóját - olvashatjuk a párt közleményében.

Az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az Országgyűlésen. De arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa soha, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció. A Házszabálytól való eltérést biztosító négyötödös paktummal tegnap ezt is megoldották. Ráadásul a nyilvánosságot sem tájékoztatták, nem volt társadalmi vita a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről: a parlament.hu oldalára csak három órával a szavazás előtt került ki a 79 oldalas törvényjavaslat.

Bár a Házszabálytól való négyötödös eltéréssel megtiltották a módosító javaslatok benyújtását is, de nem visszamenőlegesen, és addigra én már direkt benyújtottam egyet, hogy a reklámadót ne töröljék el, így arról érdemben dönteni kellett volna (hiszen nem úgy fogalmaztak a Házszabálytól eltérésben, hogy nem kell szavazni a módosító javaslatokról), mégsem tették azt meg. Ezért az államfő pl. visszaküldheti az Országgyűlésnek a jogszerűtlenül és vita nélkül elfogadott törvényt, ami akár a keddi plenáris ülés napirendjére kerülhet.

Az ó-Fidesz és az új-Fidesz, tehát a Tisza házbizottsági ülésen megkötött paktumának leggyalázatosabb része a gyors és teljes kapituláció a Big Tech cégek előtt: a reklámadó végleges eltörlése. A Meta-birodalom feltételek nélküli kiszolgálása ez, amit a jelek szerint egyedül a Mi Hazánk nem támogat.

Ez tehát nem a veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomag volt, ahogy az a hírekben tévesen szerepelt, hiszen a veszélyhelyzet tiszta megszüntetését a Mi Hazánk nyújtotta be a ciklus első ellenzéki törvényjavaslataként. A Covid-diktatúra után ugyanis új apropót keresett a Fidesz-kormány, hogy rendkívüli jogrendben, korlátozások közt tarthassa az embereket: ez lett a háborús veszélyhelyzet, melyhez Magyar Péter is asszisztált, akkor még fideszesként.

Emlékezetes, hogy a Fidesz annak idején meghátrált a Big Tech cégek megadóztatása elől, és jogtechnikai trükkökkel, évről évre – legutóbb épp egy veszélyhelyzeti rendeletben – nullázta le a fizetendő reklámadót. A Tisza azonban még ezt is felüllicitálja, és az évenkénti hosszabbítással sem bajlódna: végérvényesen 0%-ra állítaná az adókulcsot, a Fidesszel karöltve.

Ezzel a látszólag technikai szintű jogszabály-módosítással az új kormány nagyon határozott politikai nyilatkozatot tesz: amíg ők vannak hatalmon, a Big Tech nem fizet adót Magyarországon. Ez az irányvonal elfogadhatatlan. Amíg a Mi Hazánk Mozgalom a Facebook és a technológiai óriásvállalatok önkényes cenzúrája ellen küzd, amíg a digitális gyermekvédelem itthon romokban hever, és amíg a magyar gazdaság stabilizálása a legnagyobb kihívásunk, addig ezzel szemben ez a törvényjavaslat felmentést adna a leggazdagabb multinacionális vállalatoknak az adófizetés alól.

Nem elég csupán a NER oligarcháinak pénzét visszakövetelni: itt az ideje, hogy végre a Facebook és a többi technológiai óriásvállalat is kivegye a részét a magyarországi közteherviselésből!

Novák Előd, a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese