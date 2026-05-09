2026. május 9. 14:44

Eközben Mészáros Lőrinc Andija százmilliós táskával vásárolgat Cannes-ban

Százmillió forintnál is drágább Hermès táskával fotózták le Várkonyi Andrát Mészáros Lőrinc oldalán Cannes-ban, a fotót Hadházy Ákoshoz juttatták el, írja az Átlátszó nyomán a 24.



Kamerák előtti sírdogálás helyett...

A lap cikke szerint a kép a háttér és Mészáros Lőrinc ruhája, valamint Hadházy Ákos forrásának elmondása alapján ugyanott és ugyanakkor készült, mint az a kép, melyen Mészáros egy indiai dizájnerrel szelfizett egy Hermès boltban Cannes-ban.

Várkonyi Andrea táskája csúcskategóriás luxuscucc: egy Hermès Kelly 28 „Diamond Himalaya” Matte Niloticus Crocodile darabról van szó, amiről egy honlapon azt írják,

matt nílusikrokodil-bőrből (Crocodylus niloticus) készült, amelyet úgy festettek, hogy a Himalája hófedte csúcsait idézze. A touret, a plakett és a lakat tömör, 18 karátos fehéraranyból készült, és kézzel van beágyazva rájuk mintegy 229 briliáns csiszolású gyémánt, összesen több mint 9 karátnyi. Maga a jellegzetes Hermès Cadena (lakat) körülbelül 40 gyémánttal (1,64 karát) van díszítve.