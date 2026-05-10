2026. május 10. 07:32

A frankofónia előtt tisztelgett Macron Alexandriában

A frankofónia előtt tisztelgett Emmanuel Macron francia elnök szombaton az észak-egyiptomi Alexandriában, mielőtt részt vesz az Afrika-Franciaország csúcstalálkozón, amelyet ezúttal egy angol nyelvű országban, Kenyában tartanak.

A francia államfő az Alexandria tartománybeli Borg el-Arabban vendéglátójával, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptom elnökkel felavatta az afrikai francia nyelvű felsőoktatás hálózataként is működő Senghor Egyetem új campusát.

A két államfő tárgyalt a Franciaország és Egyiptom közötti szoros kapcsolatok fenntartásáról, a közel-keleti válság kezeléséről - közölte a francia elnöki hivatal.

Emmanuel Macron, akinek a két ötéves mandátumát több válság, sőt "válás" jellemezte az egykori afrikai gyarmatokkal főként a Száhel-övezetben, közölte, hogy hétfőn és szerdán Nairobiban tartják azt, "amit hajdan Franciaország-Afrika csúcstalálkozóknak" neveztek, s amelyet idén Africa Forward (haladó Afrika) néven szerveznek meg.

Macron szerint Afrikában a frankofóniának, a francia nyelvnek sajátos szerepe van - mint ahogyan a Senghor Egyetem is -, egyesíteni igyekszik a soknyelvű kontinenst.

A világban zajló konfliktusokra - egyebek mellett a Perzsa-öbölben kialakult helyzetre utalva úgy vélte, hogy a bajok megoldását az utóbbi időben túlságosan megosztott vagy elszigetelt országok vagy régiók közötti egység helyreállítása jelenti.

Az egyetemről Macron és Szíszi a Káit-bej erődbe látogatott, amely a XV. században épült az ókori alexandriai világítótorony helyén, majd munkavacsorán vesznek részt.

Vasárnap a francia elnök Nairobiba utazik, hogy találkozzon kenyai kollégájával, William Rutóval, és több kétoldalú - egyebek között vállalatok közötti - megállapodást is aláírnak.

Hétfőn és kedden a két államfő elnököl az Africa Forward csúcstalálkozón, amely az első Macron hivatalba lépése óta, és az első, amelyet angol nyelvű országban tartanak.

Szerdán a francia elnök afrikai körútja utolsó állomására, Addisz-Abebába utazik tovább, ahol találkozik Abij Ahmed etióp elnökkel, és ellátogat az Afrikai Unió székhelyére, ahol jelen lesz António Guterres ENSZ-főtitkár is, hogy a béke és a biztonság kérdéséire adandó közös válaszról tárgyaljanak - közölte az Élysée-palota.

(MTI)