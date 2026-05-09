"Magyarországnak csak egyetlen himnusza van" - kivonul a Mi Hazánk az Országgyűlés alakuló ülésének utolsó perceiről

A Mi Hazánk képviselőcsoportja az Országgyűlés alakuló ülésének utolsó perceiről ki fog vonulni. Ott leszünk minden fontos pillanatban, így az új miniszterelnök eskütételekor is, de az Örömóda felhangzásakor ki fogunk vonulni az ülésteremből, és a Szent Korona elé fogunk járulni. Ennek oka, hogy a Tisza Párttól érkező eredeti előterjesztésben az Örömóda az Európai Unió himnuszaként szerepel - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább olvasható a folytatás.

A mai napnak ugyanakkor éppen a magyar szuverenitás ünnepének kellene lennie. Magyarország nem az Európai Egyesült Államok, hanem a szuverén nemzetállamok szövetségeként létrejött Európai Unió tagja. Értjük és tudjuk, hogy vannak olyan politikai erők, amelyek ezen szeretnének változtatni, eddig hazánkban a DK képviselte ezt a törekvést, de mi egy új birodalom helyett továbbra is ragaszkodunk az egymással szövetséget alkotó szuverén nemzetek Európájához, egy ilyen EU-hoz.

Másrészt, tekintettel arra, hogy hiába egyeztünk meg korábban a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP vezetőivel abban, hogy minden képviselő esküt tesz a Szent Korona előtt, ezt végül kizárólag a Mi Hazánk képviselői teszik meg. Ennek pedig az Országgyűlés alakuló ülésének keretében, és nem annak vége után kell megtörténnie. Így a kivonulással erre lehetőségünk nyílik.

Ezzel egy időben az ülésteremben maradók a cigány himnusznak nevezett dalt, valamint a Tisza Párt kampányában használt népdalt fogják meghallgatni. Mi ez utóbbit sem tartjuk elfogadhatónak, nem lehet ugyanis pártrendezvénnyé alakítani az egész nemzetet megjelenítő Országgyűlés alakuló ülését.

Tisztelettel végighallgattuk a különböző nyelveken, így a lovári és beás nyelveken elhangzó képviselői eskütételeket is, hiszen bármilyen származású honfitársunk identitását tiszteletben tartjuk, de Magyarországnak csak egyetlen himnusza van. Ráadásul egy nemzetiséget nem lehet kiemelni, hiszen a németek, a szlovákok és mások is joggal tiltakozhatnának ez ellen. A cigány, a német, a szlovák, a szerb, a bolgár, a horvát, a ruszin, és bármilyen más származású honfitársaink ugyanúgy Magyarország állampolgárai, a magyar himnusz az ő himnuszuk is. Nem szerencsés megbontani a nemzetet. Mi pedig a Szent Korona előtt tett esküvel mindennél erősebb fogadalmat teszünk hazánk szolgálatára.

pic.twitter.com/fozREHyNYA May 9, 2026

