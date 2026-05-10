Marco Rubio amerikai külügyminiszter a közel-keleti fenyegetésekről és a biztonsági helyzetről tárgyalt Washingtonban Katar miniszterelnökével, Muhammad bin Abdul Rahman Ál-Szánival - közölte szombaton az amerikai külügyminisztérium.
A két politikus az "Egyesült Államok katari védelmi támogatásáról és a szoros együttműködés fontosságáról beszélt a fenyegetések visszaszorítása, valamint a közel-keleti stabilitás és biztonság előmozdítása érdekében" - közölte az amerikai diplomácia, nem nevesítve az Iránnal folytatott háborút.
A katari miniszterelnök, aki egyben az öböl menti állam külügyminisztere is, pénteken Washingtonban J.D. Vance amerikai alelnökkel folytatott megbeszélést.
A Perzsa-öbölbeli Katar gyakran szolgált közvetítőként az Egyesült Államok számára a Közel-Keleten, különösen a Hamásszal kapcsolatban, amikor a gázai tűzszünetről kellett tárgyalni.
Az Irán ellen február 28-án kezdődött háború óta Katar az Egyesült Államok szövetségeseként az iráni támadások egyik célpontjává vált.
