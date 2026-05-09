Anyaország :: 2026. május 9. 20:02 ::

Zelenszkij gratulált Magyar Péternek

Volodimir Zelenszkij gratulált szombaton Magyar Péternek ahhoz, hogy megkezdte munkáját Magyarország miniszterelnökeként.

Az államfő az X-en tett bejegyzésében kiemelte: szimbolikus értékű, hogy Magyar Péter beiktatása éppen Európa napján történt.

"Ukrajna kész fejleszteni az együttműködést Magyarországgal, és erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a népeink iránti kölcsönös tisztelet talaján. Együtt nagyobb erőt adhatunk népeinknek, és egész Európát is erősebbé tehetjük" - hangsúlyozta Zelenszkij, sikereket és eredményes munkát kívánva Magyar Péternek miniszterelnöki tisztségében.

(MTI nyomán)