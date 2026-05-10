Anyaország :: 2026. május 10. 15:25 ::

A 100 Tagú Cigányzenekar is megszülte a napi hazugságát

A kirekesztő 100 Tagú Cigányzenekar "mély megdöbbenéssel és szomorúsággal" ötvözött Facebok-bejegyzésben károgott a Mi Hazánk Mougalom ellen.

A ki tudja miért "A Magyar Örökség Díjas Hungarikum" felütéssel induló (és záruló) ajvékolás jó cigányokhoz méltóan tele van csúsztatásokkal.

100 Tagú Cigányzenekar mély megdöbbenéssel és szomorúsággal figyelte azt a jelenetet, amely az Országgyűlés alakuló ülésén történt.

A Sükösdi Tamburazenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és a zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát. Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez. Gyermekeknek hátat fordítani a származásuk miatt nem politikai állásfoglalás, hanem elfogadhatatlan kirekesztés – írták a bejegyzésükben.

A cigányzene, a tamburazene és minden magyarországi nemzetiség kultúrája közös örökségünk része, amelyre büszkének kell lennünk, nem pedig megosztottságot szítani miatta – fejtegetik egy olyan társaságként, ahová kizárólag cigányokat várnak, majd a "művészek" arra is kitérnek, hogy "a zene nem kérdezi, honnan jött". De ők ezek szerint igen.



A "zenekar" hazugságaira Toroczkai Láazló is reagált X-felületén.

Mint írta, "A Mi Hazánk Mozgalom a leghatározottabban visszautasítja a 100 Tagú Cigányzenekar közleményében szereplő hazug rágalmat! Természetesen nem a Sükösdi Danubia Tamburazenekar miatt, és főleg nem a gyermekek származása miatt vonultunk ki az Országgyűlés alakuló ülésének végén."

Hozzátette, hogy azt is visszataszítónak tartják, hogy a Tisza Párt a gyermekekkel egy vitát kiváltó dal mellett, a saját kampánydalát adatta elő, ezzel pártrendezvénnyé alakítva az Országgyűlést, semmibe véve több millió honfitársunkat, akik nem a Tisza Pártra szavaztak

Alább a teljes bejegyzés: