A tajvani elnök plusz 40 milliárd dolláros védelmi kiadást javasol

Laj Csing-tö tajvani elnök szerdán bejelentette, hogy kormánya 40 milliárd dolláros pótlólagos védelmi kiadást javasol több évre felosztva, hogy ezzel is elrettentse Kínát egy esetleges inváziótól.

Tajvan az elmúlt évtizedben növelte védelmi kiadásait a kínai katonai nyomás fokozódása miatt, miközben Donald Trump amerikai elnök kormánya arra ösztönzi Tajpejt, hogy tegyen még többet saját védelme érdekében.

A többletkiadásokat egyebek között amerikai fegyverek beszerzésére fordítják, és megépítenek egy felderítő és elfogó képességgel rendelkező légvédelmi rendszert, a Taiwan Dome-ot - mondta a tajvani elnök, aki szerint a pótlólagos 40 milliárd dollárt nyolc év alatt költik el 2026-tól. A GDP-hez képest a védelmi kiadások a jövő évi 3,3 százalékról a tervek szerint 5 százalékra emelkednek éveken belül.

Ugyancsak szerdán Wellington Koo tajvani nemzetvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a 40 milliárd dollár pótlólagos forrást egyebek között precíziós rakéták vásárlására, illetve olyan rendszerek beszerzésére fordítják, amelyeket az Egyesült Államokkal közösen fejlesztenek ki.

(MTI)