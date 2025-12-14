Külföld :: 2025. december 14. 13:30 ::

Vészesen csökken Kína legnagyobb édesvízi tavának vízszintje

Kína legnagyobb édesvízi tava, a Csianghszi tartományban található Pojang-tó vízszintje 90 százalékkal csökkent éven belüli legmagasabb szintjéhez képest - közölték helyi hatóságok vasárnap.

Vasárnap reggel a vízállás csupán 8 méter volt, és ezzel már a rendkívül alacsonynak számító szint alá esett.

Az idén a Pojang-tó vízszintje először augusztus 8-án süllyedt a 12 méteres aszályriasztási vonal alá, 87 nappal korábban, mint az előző évek átlaga.

A tó vízszintje az utóbbi években többször is negatív rekordokat döntött, ami részben azzal függ össze, hogy a száraz időszak egyre korábban kezdődik és tovább is tart a térségben.

2022-ben a vízszint rekordalacsony szintre, 4,6 méterre csökkent.

A Pojang-tó kulcsfontosságú telelőhely a vízimadarak számára Ázsiában. A tóhoz tartó madarak vonulási időszakának csúcsa jellemzően december közepétől január elejéig tart. Szakértők szerint az alacsony vízszint kedvezőtlenül befolyásolhatja számos madárfaj telelését.

(MTI)