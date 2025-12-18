Külföld, Gazdaság :: 2025. december 18. 13:00 ::

Akkora adósságba veri magát Európa vezető gazdasága, mint még korábban soha

Németország jövőre 20 százalékkal növeli szövetségi adósságkibocsátását, amely így rekordszintre, 512 milliárd euróra emelkedik. Erre azért van szükség, hogy az ország képes legyen finanszírozni az elöregedett infrastruktúra felújítását és a haderő modernizálását - közölte a Bloomberg nyomán a Portfólió.



Fotó: Getty Images

A kormány adósságát kezelő frankfurti ügynökség (DFA) csütörtöki közleménye szerint 2026-ban mintegy 318 milliárd euró értékben bocsátanak ki értékpapírokat a tőkepiacokon aukciókon keresztül, további 176 milliárd eurót pedig a pénzpiacon vonnak be. Emellett 16–19 milliárd euró értékben zöldkötvény-kibocsátás is várható.

Friedrich Merz kancellár kormánya Európa legnagyobb gazdaságát próbálja ismét növekedési pályára állítani, amely a járvány óta alig tudott bővülni.

A kabinet egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alapot hozott létre, amelynek forrásait a következő évtizedben használják fel. A konzervatív CDU/CSU és Lars Klingbeil pénzügyminiszter szociáldemokratáinak koalíciója emellett jelentősen növeli a hosszú éveken át elhanyagolt fegyveres erők finanszírozását, válaszul az orosz–ukrán háború okozta európai biztonsági aggodalmakra. A berlini törvényhozás szerdán mintegy 50 milliárd eurós védelmi csomagot hagyott jóvá páncélozott járművekre, légvédelmi rakétákra és műholdakra.

A teljes kibocsátási összeg meghaladja a 2025-re tervezett 425 milliárd eurót, valamint a korábbi, 2023-as 500 milliárd eurós csúcsot is. Az ügynökség először bocsát ki 20 éves lejáratú kötvényeket, és összesen négy, bankokon keresztül lebonyolított szindikált értékesítést tervez. A hosszabb futamidő bevezetése egyrészt a piaci keresletet tükrözi, másrészt illeszkedik a következő évekre tervezett, megemelt kibocsátási programhoz. Tavaly az ügynökség a hétéves kötvényeket is visszahozta a kínálatba.

A Bloomberg elemzői szerint a német kormány megengedheti magának az eladósodás növelését, mivel az államadósság a GDP-hez viszonyítva jóval 100 százalék alatt marad, és messze a legalacsonyabb a G7 fejlett gazdaságai között. A gazdaság ugyanakkor az elmúlt években zsugorodott, 2025-ben pedig mindössze 0,2 százalékos növekedés várható. Bár a kormány 2026-ra már fellendülésre számít, a kulcsfontosságú német iparágak – például az autógyártás és a vegyipar – komoly kihívásokkal néznek szembe az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott kereskedelmi viták közepette.