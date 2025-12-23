Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. december 23. 21:36 ::

Németország először toloncolt ki szíriai bűnözőt a polgárháború kezdete óta

Németország először toloncolt ki szír állampolgárt a szíriai polgárháború kezdete, 2011 óta - közölte kedden a német belügyminisztérium.

A tárca közleménye szerint az érintett személyt - akit rablás, sérülést okozó testi sértés és zsarolás miatt ítéltek el - kedd reggel adták át Damaszkuszban a szír hatóságoknak, hogy ott folytassa börtönbüntetésének letöltését. Hozzátették, hogy kedden egy testi sértésért elítélt afgán állampolgárt is kitoloncoltak, és vele kettőre nőtt a hét eleje óta kitoloncolt afgánok száma.

Alexander Dobrindt belügyminiszter a döntés indoklásaként kiemelte, hogy "lehetővé kell tenni a Szíriába és Afganisztánba történő kitoloncolást, mert a német társadalomnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a bűnözők elhagyják az országot".

A szír állampolgárok lehetséges kitoloncolásáról hónapok óta folyt az egyeztetés a német és a szír kormány között, miközben Friedrich Merz német kancellár novemberben kijelentette, hogy a "szíriai polgárháború véget ért, így megszűnt az alapvető oka annak, hogy szír állampolgárok menedékkérelmet adjanak be Németországban", hozzátéve, hogy Németország ezután minden aggály nélkül kitoloncolhat szíriai állampolgárokat annak ellenére is, hogy Szíria romokban hever, és egyes részein még harcok folynak. Emellett azonban azt is hangsúlyozta, hogy nem fogják visszatoloncolni azokat a szír állampolgárokat, akik politikai vagy vallási üldözésnek lennének kitéve hazájukban.

Németországban még az előző, Olaf Scholz vezette kormány léptette életbe 2023-ban, majd terjesztette ki az ország valamennyi határára 2024 szeptemberében a szigorított ellenőrzést, mert az illegális bevándorlók okozta közbiztonsági problémák a radikális jobboldal erősödéséhez vezettek a közvélemény-kutatásokban.

Az idén májusban hatalomra került, Friedrich Merz vezette kereszténydemokrata-szociáldemokrata kormánykoalíció azóta tovább szigorította Németország migrációs politikáját, így a két kormánnyal folytatott egyeztetések eredményeként ismét lehetővé vált az olyan afgán és szír állampolgárok hazájukba való visszatoloncolása, akiknek további németországi tartózkodása biztonsági kockázatot vet fel.

(MTI nyomán)