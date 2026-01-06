Külföld :: 2026. január 6. 21:38 ::

Kolumbiai külügyminiszter: a hadseregnek szembe kell szállnia egy esetleges amerikai invázióval

A kolumbiai hadseregnek szembe kell szállnia egy esetleges amerikai invázióval, és meg kell védenie az ország területét és szuverenitását - jelentette ki kedden a dél-amerikai ország külügyminisztere.

Donald Trump amerikai elnök a venezuelaihoz hasonló katonai művelettel fenyegette meg vasárnap Kolumbiát, egy nappal azután, hogy az amerikai erők Caracasban őrizetbe vették Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, majd New Yorkba szállították és kokaincsempészet vádjával bíróság elé állították őket.

"Ha ilyen agresszió történne, a hadseregnek meg kell védenie az ország területét és szuverenitását" - jelentette ki Rosa Villavicencio. A miniszter hozzátette: a kormány a nemzetközi szervezetekhez fordult, hogy el tudja hárítani a potenciális amerikai hadművelet veszélyét.

"Kitartunk amellett, hogy a nemzetközi jogot be kell tartani, a demokrácia elveit tiszteletben kell tartani, akárcsak a fennálló nemzetközi rendnek az ENSZ Alapokmányában foglalt elveit" - hangsúlyozta bogotái sajtótájékoztatóján.

Mauricio Jaramillo Jassir nemzetközi kapcsolatokért felelős külügyminiszter-helyettes hozzátette ehhez a sajtótájékoztatón: "meg akarjuk akadályozni a de facto megoldások állandó ránk kényszerítését. Ahogyan a miniszter mondta, katasztrofális beavatkozáspolitika terjed a világon" - jelentette ki. Az Egyesült Államok hat országot is megfenyegetett a minap: Kubát, Nigériát, Iránt, Mexikót, Kolumbiát, Venezuelát és másokat, ezért is fordult Gustavo Petro kolumbiai elnök kormánya a nemzetközi szervezetekhez - magyarázta.

E testületek közé tartozik például az ENSZ, amelynek Biztonsági Tanácsában Kolumbia január 1-jéig volt nem állandó tag, valamint az Amerikai Államok Szervezete (OAS), amely kedden tanácskozik Washingtonban a helyzet elemzése céljából.

A kolumbiai kormány nemzeti demonstrációt hívott össze szerdára Bogotába, amelyen részt vesz és beszédet mond az államfő is.

A külügyminiszter közölte, hogy országa megvárja, milyen politikai jövőről dönt Venezuela, mielőtt Bogotá elismerné elnöknek Delcy Rodríguez volt alelnököt, akit Maduro elfogása után két nappal iktattak be ügyvivő államfőnek a caracasi parlamentben.

(MTI)