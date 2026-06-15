Migránsbűnözés, Külföld :: 2026. június 15. 11:49 ::

Júliusra halasztották a magyar nőket szexuálisan bántalmazó marokkóiak ítéletét Szicíliában

A bíró megbetegedése miatt újabb dátumra, július 3-ra halasztották annak a három marokkói férfinak az ítéletét hétfőn, akit tavaly nyáron csoportosan elkövetett szexuális erőszakkal vádolnak magyar turistanőkkel szemben.

A kijelölt bíró megbetegedése miatti elnapolást az utolsó pillanatban közölték a feleket képviselő ügyvédekkel.

Catania büntetőbíróságán ez volt a második ülés a február 16-i tárgyalás után, amelyen Mariolina Banno ügyész egy vádlottra 7 év hat hónap, a másik kettőre fejenként 7 év 4 hónap börtönbüntetés kiszabását kérte. Az ügy gyorsított eljárással zajlik, ami azt jelenti, hogy az ügyész az eredetileg kiszabható büntetés egyharmadát elengedte.

A férfiakkal szemben az ügyészség csoportosan elkövetett szexuális erőszak címén emelt vádat. A vádpontok között szerepel az is, hogy kábítószert birtokoltak, és annak fogyasztására kényszerítették az áldozatokat.

Az ügyészség megítélése szerint a bűncselekmény bizonyított, így nem volt szükség további nyomozásra vagy vizsgálati időre.

Marokkói állampolgárokról van szó, ketten huszonhárom évesek, a harmadik pedig huszonöt: Maarof Hamzát, Achab Marwant és Barchan Soufiant jelenleg egymástól elválasztva, különböző börtönükben tartják őket fogva. Mindhárman jelen voltak a hétfői ülésen.

A bűncselekmény elkövetésekor illegális bevándorlóként tartózkodtak Olaszországban, amiért azonban ebben az eljárásban nem szabnak ki büntetést.

A két áldozat a tárgyalásokon nem vett részt. Védőügyvédjük, Massimiliano Scaringella az MTI-nek hangsúlyozta, hogy traumát éltek át, magánéletük védelmében távol kívánnak maradni.

A történteket elsőként a La Sicilia napilap közölte, amelynek beszámolója szerint a turisták még tavaly Catania tengerpartján elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra a két vádlottól, akik azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik társuk is csatlakozott. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette be a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni egyikük mobiltelefonját.

Korábban Sebastiano Ardita cataniai ügyészhelyettes az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a marokkói férfiaknak az ítéletet követően le kell tölteniük a börtönbüntetést vagy Olaszországban, vagy származási országukban, ha az garantálja, hogy ott is letöltik a teljes büntetést.

Sebastiano Ardita hangoztatta, hogy a szexuális erőszak büntetését az olaszországi hatóságok, köztük az ügyészségek és bíróságok prioritásként kezelik.

Elmondta: a vádlottak az "áldozatok felsőtestének részeit igyekeztek megfogni. A fogdosás ruhán keresztül történt, nem került sor teljes szexuális aktusra, de az olasz büntető törvénykönyv nem tesz különbséget szexuális erőszak és szexuális agresszió elnevezés között".

(MTI)

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