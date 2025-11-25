Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. november 25. 18:34 ::

Újabb korrupciós botrány törhet ki Ukrajnában: hússzoros áron adták a kínai drónokat

Az eredeti ár mintegy hússzorosával értékesített kínai gyártmányú drónokat egy cseh cég Ukrajnának. A vállalat ellen adócsalás miatt nyomoznak – írja cseh sajtóhírek alapján a The Kyiv Independent.

A Radiozurnal nevű oldal írt arról, hogy a Reactive Drone nevű cég 36 millió cseh koronáért (körülbelül 1,7 millió dollár) vásárolt drónokat, az eszközöket két év alatt 692 millió koronáért (33 millió dollár) adta el az ukrán erőknek. A lapnak egy ügyre rálátó forrás erősítette meg a számokat.

Az is fokozza a vállalat elleni vádakat, hogy a profit többségét, ami mintegy 638 millió koronát jelent, kínai számlákra utalta át ahelyett, hogy Csehországban adózott volna. A cég vezérigazgatóját és könyvelőjét adócsalással vádolják. Előbbit őrizetbe vették, utóbbi beismerő vallomást tett, jelenleg szabadlábon védekezik.

A Reactive Drone egy ukrán lapnak tagadta, hogy köze lenne az üzletekhez, azt állította, csupán alkatrészeket szállított a harci eszközökhöz, ezeket távirányítású játékként tüntették fel, hogy kijátsszák az Ukrajnában érvényes kínai import elleni szankciókat. Az ukrán védelmi minisztérium egyelőre nem szólalt meg az esetről.

(Index nyomán)