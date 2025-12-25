Háború :: 2025. december 25. 19:36 ::

Több ukrajnai megyéből jelentettek halálesetet okozó támadásokat

Több ukrajnai megyében okoztak haláleseteket és pusztítást orosz légicsapások - közölték a regionális hatóságok csütörtökön.

A délnyugat-ukrajnai Odessza megyében orosz dróntámadásban egy ember meghalt, két másik megsebesült, károk keletkeztek a kikötői és az energetikai infrastruktúrákban - közölték a megyei hatóságok.

Az északkelet-ukrajnai Harkovban egy ember halt meg, és tizenöten sebesültek meg.

A Kijevtől északra fekvő Csernyihiv megyében két ember halt meg, két másik pedig megsebesült egy szerdai dróncsapásban - közölték a hatóságok csütörtökön.

Az energiaügyi minisztérium orosz támadások okozta számos áramszünetről számolt be országszerte.

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 131 pilóta nélküli repülő szerkezettel támadtak, amelyek közül 106-ot le tudtak lőni, 22 pedig valamely településen csapódott be.

Az ukrán vezetők karácsony idején elkövetett terrorizmussal vádolták Moszkvát, hozzátéve, hogy az áram- és fűtéskimaradások sok ember számára különösen veszélyesek.

(MTI)