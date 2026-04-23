Háború :: 2026. április 23. 15:40 ::

Budanov: a külföldi csapatoknak készen kell állniuk, hogy harcoljanak, ha az orosz agresszió megismétlődik

Moszkva arcvesztést szenved el azzal, hogy Ukrajna támadásaival megfosztja a háború folytatásához szükséges erőforrásaitól, emellett az ukrán csapások az orosz olajipar ellen megzavarják Oroszországot más országok felé vállalt olajipari szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében - mutatott rá Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője szerdán a kijevi biztonságpolitikai fórumon.

"A nem teljesített szerződések még érdekesebbek, vagyis Oroszország imázsa romlik. Az olajiparra mért csapásaink, ezek az úgynevezett olajszankcióink egyszer véget érnek, amikor a háború véget ér. Ez mindenképpen meg fog történni valamikor. Az imázsveszteség viszont még nagyon sokáig megmarad, mert megkérdőjeleződik Oroszország mint megbízható szállító státusza, amely képes időben eljuttatni nyersanyagát a rendeltetési országba" - fejtette ki az UNIAN hírügynökség szerint a tisztségviselő.

A béketárgyalásokkal kapcsolatban Budanov kiemelte, hogy a probléma abban rejlik, miként lehet kompromisszumot találni a felek maximalista követelései között. Szavai szerint mindenki számára egyértelmű, hogy eddig a diplomáciai erőfeszítések keretében nem sikerült kölcsönös megállapodásra jutni. "Talán az egyik legfontosabb kérdés, hogyan lehet olyan helyzetet kialakítani, amelyben a háború megismétlődése egyszerűen lehetetlenné válik" - jegyezte meg.

Az irodavezető szavai szerint a törekvés a békére józan ész kérdése, nem pedig a gyengeség jele. Hozzátette egyúttal, hogy a béke elérésének feltételei nagyon különbözőek lehetnek. "Úgy gondolom, Ukrajnában senki sem fog beleegyezni abba, hogy akár egyetlen négyzetcentiméternyi területünket is elveszítsük. Ebben teljesen biztos vagyok" - állapította meg. Kiemelte, hogy Ukrajnának erőt kell mutatnia, ha valódi sikert akar elérni a tárgyalási folyamatban. "A gyengékkel ugyanis a világon senki sem akar majd számolni, és sajnos a nemzetközi jog sem fog a mi javunkra működni" - tette hozzá.

Kirilo Budanov közölte, hogy Ukrajna a vezető szövetségesekkel folytatott tárgyalások során azt az álláspontot képviseli, hogy a külföldi csapatok kontingensének - amely a jövőbeni biztonsági garanciák egyik elemévé kell válnia országa számára - készen kell állnia, hogy harcoljon, ha az orosz agresszió megismétlődik. Arra a kérdésre válaszolva, hogy vannak-e erre vonatkozó pozitív jelzések más országok, például Nagy-Britannia és Franciaország részéről, azt mondta: "vannak ilyen jelzések, de jelenleg elsősorban az Egyesült Államokkal dolgozunk" a biztonsági garanciákon.

Felhívta a figyelmet még arra, hogy Ukrajnának belső egységre van szüksége.

"A célunk államunk túlélése és jövőjének biztosítása. Ezért most mindannyiunknak egy világos vertikum köré kell szerveződnünk, amelyet Ukrajna elnöke vezet, és nincs más lehetőség. Minden más egyszerűen katasztrófához vezetne" - vélekedett az elnöki hivatal vezetője.

(MTI)