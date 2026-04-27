Merz: Irán megalázta az Egyesült Államokat

Irán megalázta az Egyesült Államokat, amely egyértelmű stratégia nélkül lépett be az iráni háborúba – jelentette ki hétfőn Friedrich Merz német kancellár az észak-rajna-vesztfáliai Marsbergben, egy EU-s fókuszú oktatási projektnap keretében tartott iskolalátogatáson.

A kancellár a Carolus-Magnus Gimnázium diákjai előtt tartott előadásában arra figyelmeztetett, hogy az iráni konfliktus egyhamar nem ér véget, mivel Washingtonnak nincs egyértelmű kilépési stratégiája a háborúból. "Az irániak egyértelműen erősebbnek bizonyultak a vártnál, az amerikaiaknak pedig ezen a téren nincs igazán meggyőző tárgyalási stratégiájuk" – fogalmazott Merz. Hangsúlyozta, hogy a konfliktusokból tudni kell kilépni is, aminek hiányára Afganisztán és Irak a legfájdalmasabb példa.

Véleménye szerint az iráni vezetés – különösen a Forradalmi Gárda – taktikai fölényben van, mivel vagy rendkívül ügyesen tárgyalnak, vagy tudatosan kerülik a párbeszédet.

Merz kiemelte, hogy a háború közvetlen negatív hatással van a német gazdasági teljesítményre, ezért a harcok mielőbbi lezárását sürgette. Jelezte: Németország továbbra is kész aknamentesítő hajókkal segíteni a Hormuzi-szoros megnyitását, de ennek alapfeltétele a harcok beszüntetése.

Ukrajna kapcsán a kancellár kifejtette: az ország szorosabb európai uniós integrációja elengedhetetlen a háború lezárásához, de ez fájdalmas kompromisszumokkal járhat. "Bízom benne, hogy előbb-utóbb békemegállapodás jön létre Oroszországgal, még ha ez azzal is járhat, hogy Ukrajna kénytelen lesz lemondani területeinek egy részéről" – fogalmazott. Merz hangsúlyozta: ahhoz, hogy Volodimir Zelenszkij megszerezze az ukrán nép támogatását egy ilyen megállapodásról tartott népszavazáson, hiteles európai perspektívát kell felmutatnia.

A kancellár ugyanakkor óva intett a gyors csatlakozással kapcsolatos várakozásoktól. Kijelentette, hogy Zelenszkij terve a 2027-es vagy 2028-as uniós tagságról nem reális, mivel Ukrajna nem csatlakozhat a blokkhoz, amíg háborúban áll, és előbb teljesítenie kell a jogállamisági és korrupcióellenes kritériumokat.

A kancellár látogatása az ország uniós projektnapjának keretében történt. A kezdeményezés keretében politikusok iskolákban segítik a fiatalokat az európai politika megértésében. A kezdeményezést 2007-ben, a német EU-elnökség idején indították el.

(MTI nyomán)