Publicisztika :: 2026. március 21. 12:56 ::

Gondolatmorzsák a libanoni Pierre al-Raï atya halála kapcsán

A zsidó hegemónia alatt sínylődő mainstream média „elfelejtett” róla beszámolni, de március 9-én helyi idő szerint 14 óra körül az izraeli terrorállam meggyilkolta Pierre al-Raï katolikus (maronita) atyát a dél-libanoni hegyvidéken fekvő Klajában.



Pierre al-Raï atya (forrás: vaticannews.va)

Az első izraeli bomba egy közeli lakóházat talált el, ahol egy keresztény közösséghez tartozó férfi megsebesült. Pierre atya már a támadás kezdete előtt is a harangot kongatta, hogy így figyelmeztesse az embereket a veszélyre, majd több másik férfival együtt a bajba jutott segítségére sietett. A terrorállam ekkor még egyszer célba vette ugyanazt a lakóépületet, ekkor sérült meg súlyosan a katolikus pap is. A támadást követően azonnal kórházba szállították, ahol rövidesen elhunyt. Ötvenéves volt.





Today, Father Pierre Al-Rai was killed… A video of Father Pierre, the parish priest of the village of Al-Qlayaa in southern Lebanon, ringing the bell of his church.He refused to leave his parish and his town, saying that the only weapons they carry are peace, love, and prayer.Today, Father Pierre Al-Rai was killed… pic.twitter.com/W0zZQj2Iru March 9, 2026

Al-Raï lelkipásztor a helyi közösség erős támasza volt, különösen nagy szükség volt rá ilyen vészterhes időkben. Végig arra biztatta az embereket, hogy tartsanak ki és ne hagyják el otthonaikat, ám most érthető módon félelem uralkodott el a helyiek körében. Toufic Bou Merhi OFM (Ordo Fratrum Minorum), az ősi Türosz városának plébánosa szerint óriási a humanitárius válság. Ő maga is példát mutat, a türoszi ferences templomban 200 menekültről gondoskodnak, akik mindannyian muszlimok. „Mindenkit befogadunk, aki védelmet keres” – jelentette ki.

Becslések szerint Bejrútban, Libanon fővárosában jelenleg 500 ezer menekült él, Izrael álma pedig beteljesedni látszik: 300 ezer ember hagyta el a déli régiót, tízezrek menekültek el a Biká-völgyből (erre a termékeny területre szintén fáj a foga a Nagy-Izraelről álmodozó zsidóknak). Toufic Bou Merhi azt is hozzátette, hogy „az emberek sírnak, és nagyon félnek. Eddig nem akarták elhagyni falvaikat, de most minden megváltozott”.



Pierre atya a helyi közösségek egyik fontos támasza volt (fotó: X)

Nem csoda, hogy a Magyar Jelenen, illetve néhány katolikus oldalon kívül semmilyen magyar forrás nem számolt be Pierre atya haláláról, azonban az egyéni-közösségi tragédián túl más vetületei is vannak a sajnálatos bűncselekménynek.

1. Noha már többször, például Gázában is előfordult, hogy keresztényeket, vagy akár templomokat is támadtak a zsidó agresszorok, a mostani eset is arról tanúskodik, hogy a „zsidó-keresztény civilizáció” nem csak hogy nem létezik, és nem védi Izrael, hanem a zsidó állam kifejezett ellensége a keresztény kultúrának, a „zsidó-keresztény civilizációval” pedig az ostoba nyugati (európai) embert etetik csak, akik ha „jobboldalinak” is vallják magukat, többségük minden kritika nélkül zabálja a zsidó propagandát vagy konkrétan Izraeltől, vagy a zsidók zsebében lévő „jobboldali” populista, szalonkonzervatív, zsidóbérenc pártoktól.

2. Türosz ferences templomában muszlim menekültekről gondoskodnak keresztények. Példaértékű látni, hogy Libanonban minden zsidó áskálódás ellenére sem sikerült egymás ellen fordítani e két vallás képviselőit. Jó lenne, ha ez Európában is így lenne, és nem ülnénk fel a zsidó provokációnak.

3. Miközben az európai közvéleményt a „zsidó-keresztény civilizáció” meséjével altatják, az agresszorok Nagy-Izraelről álmodoznak, ezért (is) támadják Libanont, hiszen annak déli, délkeleti része is beletartozik ebbe az álomba, és jelenleg az egyetlen komolyan vehető erő, amely ezt gátolja a térségben, az nem a gyáva libanoni kormány, hanem a Hezbollah harcosai.

4. Pierre al-Raï (az El Rahi arabul pásztort jelent) haláláról XIV. Leó pápa is megemlékezett, és békéért imádkozott így: „Továbbra is imádkozzunk a békéért Iránban és az egész Közel-Keleten, különösen a számos civil áldozatért, köztük a számos ártatlan gyermekért. Legyen imánk vigasz a szenvedőknek, és a remény magva a jövőre nézve.”



Az IDF mészárosai „Hiram” Regional Brigade) Dél-Libanonban 2025. január 24-én. Az IDF fotóján kitakarták a két katona arcát (fotó: Israel Defense Forces)

Minden tiszteletem a pápáé, de az ima – természetesen szükséges ugyan, de – ide messze nem elég, a „béke” folyamatos ismételgetése, miközben az agresszorokat ez nem hatja meg, pedig inkább komikusan zavaró kezd lenni, semmint megható vagy komolyan vehető. Ha lenne még bármiféle komoly tekintélye az egyháznak vagy a kereszténységnek, már régen fellépett volna ez ellen az agresszív zsidó terjeszkedés (vagy akár az Egyesült Államok vérszomja) ellen, nem pedig a „békét” mantrázná.

Ugyanezen „békeüzenet” pedig nem csak egyházi, vallási, de politikai frontvonalon sem elégséges már, hiszen az Epstein-koalíció magasan tesz rá, miközben kedvükre borítják lángba a világot. Ráadásul Nyugat-Európában az egész témát szinte teljesen leuralta a szélsőbaloldal, ami nem csak szomorú, és jól jelzi, milyen állapotban van a nyugat-európai (szélső)jobb, de kifejezetten káros is, hiszen nem jótékonykodásból tematizál a másik oldal.

Mindegyik témát külön, akár több publikáción keresztül érdemes és szükséges kibontani, ennek egy részét már teljesítettem, de természetesen folytatni fogom.

Az Epstein-koalíció ugyan előnyben van a hazugságra, becstelenségre és megtévesztésre épülő világban, de mint az minden történetre áll, a legvégén itt sem győzhet a gonosz.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info