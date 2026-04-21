Publicisztika, Anyaország :: 2026. április 21. 21:15 ::

A megvalósuló "nagykoalíció" és a hoppon maradt hasznos hülyék

Meglehetősen furcsa, ámbár többek számára nem váratlan események zajlanak le a választás óta. Több fontos tanulságot és számos jövőbeli lehetséges irányvonalat érdemes körüljárni. Ha emlékszünk még rá, a kampányban a Mi Hazánk politikusait nyomasztották – főként a balliberális sajtóban –, hogy mit tesznek abban az esetben, ha a nemzeti párt a „mérleg nyelveként” jut be a Parlamentbe, és döntenie kell, „ki mellé áll”.



Bár Toroczkai László ezer és ezer alkalommal elmondta, hogy senki mellé, s végül a „mérleg nyelve” forgatókönyv nem valósult meg, de a Mi Hazánk elnöke már akkor feltette az ellenkérdést, mi van, ha a Fidesz és a Tisza áll össze, ha a szükség úgy hozza? Nyilván klasszikus értelemben ez a helyzet sem állt elő, nem kell a Fidesznek tiszás képviselőket megvásárolni, ugyanis olyan messze voltak még a szűk győzelemtől is, mint Makó Jeruzsálemtől. Brutális Tisza-kétharmad lett, mint ismert.

Ennek ellenére mégis akadnak itt árulkodó jelek. De talán többek is azoknál. Magyar Péter ugyanis elkezdte bejelenteni minisztereit. Íme az eddigiek:

pénzügyminiszter: Kármán András,

gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István,

külügyminiszter: Orbán Anita,

egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt,

honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz,

az élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László,

agrár és élelmiszerügyi miniszter: Bóna Szabolcs.

Nos, ezek közül számosnak van erős fideszes múltja. A legegyértelműbb ilyen kapcsolat Orbán Anita esetében látható, aki a külügyi területen dolgozott a korábbi Orbán-kormány idején, így közvetlen kormányzati tapasztalata a Fidesz-érában keletkezett. Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédelmi miniszterjelölt szintén a korábbi rendszerben töltött be kiemelt pozíciót mint a Magyar Honvédség parancsnoka, kinevezése és karrierje a Fidesz-kormány időszakához kötődik. Kármán András pénzügyminiszter-jelölt korábban dolgozott államigazgatási és pénzügyi területen, részben kormányzati környezetben is.

De ez még nem minden, állítólag Császár Dániel lehet a Tisza által ígért vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője, aki jogászként korábban a Miniszterelnökségen dolgozott az Orbán-kormány alatt. Továbbá 2013-tól a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél töltött be tisztséget, majd a Miniszterelnökségen a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár lett, vagyis közvetlen rálátása volt az állami beszerzések rendszerére.

Nevét később az is ismertté tette, hogy azonos baráti körhöz tartozott Magyar Péterrel, és üzleti kapcsolat is volt közöttük: Császár egyik cégét a politikus vásárolta meg, még azelőtt, hogy politikai pályára lépett.

A balliberális oldal az elmúlt 16 évben nagyon várta az úgynevezett „sértett” vagy „csalódott” fideszeseket. Jelentem, itt vannak. Olyannyira, hogy a „legcsalódottabb”, „legsértettebb” fideszes, Magyar Péter éppen belőlük rakja össze az új kormányt. Szóval itt a NER után a NER 2.0., cseberből vederbe, ez továbbra is zsákutca lesz a magyarságnak.

S ha már a balliberális oldalnál járunk, annak régi szereplői tökéletesen betöltötték a hasznos hülye szerepét. Most pedig nem győznek egyik ámulatból a másikba esni, többen csalódottságuknak adnak hangot, Havas Henriktől Jámbor Andráson át Pankotai Liliig, hogy bizony ők „nem ilyen lovat akartak”. Megmondom őszintén, én ezen nagyon jól szórakozom.

De azért a helyzet ennél komolyabb, mert Magyar Péter és a Tisza veszélyessége éppen ebben rejlik. Bár tetszetősen hangzik, hogy elfogadta a Mi Hazánk azon javaslatát, hogy a miniszterelnök és a képviselők a Szent Korona előtt tegyék le az esküjüket, s bizonyára még egy sor hasonló, nemzeti érzelmű ember számára szimpatikus lépés várható, azért ne feledjük, kik állnak mögöttük. A Shell korábbi alelnöke, Kapitány István neve továbbra sem a magyar nemzeti szuverenitás biztosítéka, és akkor még finoman fogalmaztam...

Ezért is, és több más ok miatt is a Tisza-kormány ugyanazt a globális nagytőkét kiszolgáló gazdaságpolitikát fogja folytatni, mint a Fidesz. Már csak a kormány (eddigi) személyi összetétele is azt vetíti elő, hogy például a magyar dolgozók mindennapi problémái, a munkavállalók világának rezdülései iránt továbbra is meg nem értés és közömbösség fog sugározni.

A végére hagytam a legfontosabbat, mert mi is a „kötőszövet” a régi és az új Fidesz között? Ez az örök SZDSZ. Nem is pusztán Bódis Kriszta személye és a Fidesz korábbi atlantista elkötelezettségű figurái miatt, akik egyre-másra bukkannak fel a leendő kormány névsorában, hanem a mögöttük álló neoliberális szellemiség miatt is.

Magyar Péter világnézetéről én kevés biztosat tudok állítani, ugyanis bármit és annak ellenkezőjét is szívesen elmondja akár azonos napszakon belül, így joggal nevezhető akár „világnézettelen” embernek is, csakhogy az úgynevezett világnézet nélküliség a gyakorlatban mindig az, ami korábban is volt, s lesz a jövőben is: erkölcsi relativizmus, liberalizmus.

A „rendszerváltás” megtörtént, „FideSZDSZ”-ből sikeresen átvedlik az ország a „Tiszadeszbe”, hogy ezzel a fárasztó, de egyúttal igaz szóviccel köszönjem meg az olvasóknak a figyelmet.

Lantos János – Kuruc.info