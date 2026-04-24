Anyaország :: 2026. április 24. 11:42 ::

Vitézy váltja Lázárt közlekedési miniszterként, vak ember a szociális tárca élén

„Vitézy Dávidot kértem fel közlekedési és beruházási miniszternek. Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk, dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni” – közölte a Facebookon Magyar Péter pénteken.

Az oktatási minisztert 14 órakor fogja bejelenteni Magyar Péter.



Fotó: Magyar Péter / Facebook

Vitézy Dávidról azt írta, hogy gyerekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete, „több mint húsz éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a XXI. századba. A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, és világszerte tanított és adott tanácsot közlekedési, urbanisztikai ügyekben, és irányításával látványosan megújult Budapest közlekedése 15 éve.”

Azzal folytatta, hogy az elmúlt években nála senki nem tett többet azért,

hogy minden magyar ember számára látható legyen az a rombolás, amit Lázár János a magyar vasút utasai és dolgozói ellen elkövetett. Vitézy Dávidot azzal a feladattal bíztam meg, hogy vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból, kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát.

Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztérium leendő miniszteréről, dr. Kátai-Németh Vilmosról azt írta, hogy Győrben született, Budapesten nőtt fel, ma Csepelen él.

„16 évesen elveszítette látását, ami sorsfordító volt számára, de egyben meg is erősítette: fekete öves aikidó mester lett, jogi diplomát szerzett, ügyvédként dolgozik. Látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait. Kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség.”

A leendő szociális és családügyi miniszter 2024-ben csatlakozott a Tisza közösségéhez, ő a csepeli központú választókerület egyéni képviselője.

„Fő célja, hogy minden honfitársunk – születési helyétől, származásától függetlenül – minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz jusson. Célja a rászorulók képviselete a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése. Prioritásába tartja egy működő gyermekvédelmi rendszer megteremtését, az utóbbi 20 évben elkövetett bűncselekmények teljes körű kivizsgálását, valamint egy hatékony szociális ellátórendszer kiépítését.”

Magyar azt írta, azért fog dolgozni miniszterként, hogy sikerüljön megerősíteni a magyar családok helyzetét, és olyan működő és emberséges Magyarországot épülhessen, ahol minden vágyott gyerek megszülethet, és békében, biztonságban nőhet fel.

16 miniszterrel számolnak

A választáson kétharmados többséget szerző Tisza Párt vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy várhatóan 16 miniszter lesz a Tisza-kormányban, a fontosabb tárcák közül az oktatásnak, az igazságügynek, a belügynek nincs még minisztere.

Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy a pénzügyminiszter Kármán András lesz, a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István, a külügyminiszter Orbán Anita, az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz, az élő környezetért felelős miniszter, régi nevén környezetvédelmi miniszter Gajdos László lesz, és az agrár- és élelmiszer-miniszter pedig Bóna Szabolcs.

Szerdán jelentette be, hogy Ruff Bálint lesz a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Tisza kaposvári képviselője, Lőrincz Viktória pedig a terület- és vidékfejlesztési minisztériumot fogja vezetni a hamarosan felálló Tisza-kormányban.

(Telex)