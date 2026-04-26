Anyaország, Publicisztika :: 2026. április 26. 12:47 ::

Pusztulás útján

Miközben gőzerővel épül a Tisza jobbközép-szivárványos szeretetországa a Fidesz partra vetett bálnaként vergődik, hol csendben, hol látványosan.

Egy ekkora, monumentális alakulat nem egyik percről a másikra fog kivérezni (mint ahogy a léket kapott Titanic sem rögtön süllyedt el), de a végtelen pénz, megannyi oligarcha és befolyásos pozíció ellenére se legyenek kétségeink afelől, hogy a szebb napokat látott párt számára erősen a „B oldal” pörög. Ennek pedig számos jele van.

Az elbukott választások óta a Fidesz látványosan nem találja a saját hangját. Az öntelt vezetőség és a propagandisták saját buborékukban töltötték az elmúlt hónapokat, visszaesni a valóságba biztosan nem volt könnyű. Nyilván, amíg van pénz, van „szolgálat” is, de a Fidesz mindig is jó volt abban, hogy a színfalak mögött intézzék az ügyeket. Mire gondolok itt?

A felszínen látható szenvedés, a szavazólap mintáját hamisító Ferencz Orsolya vergődése, vagy a fideszes Király Nóra panaszkodása csak a jéghegy csúcsa, a háttérben ennél sokkal nagyobb káosz uralkodik.



Király Nórának sem a hatalmon volt baja a Fidesszel (fotó: Németh Dániel/444)

Míg a nyilvánosság előtt (már ha eljutnak egyáltalán az emberekhez ezek a hírek) olyan eseményekkel próbálják feldolgozni a vereséget, mint ez a mikrorendezvény a Kossuth Tér sarkában Stefka Istvánnal, Huth Gergellyel, és egyéb pesti srácokos arcokkal, a színfalak mögött a megmaradt erőforrásokért, a megritkult pozíciókért folynak majd a csaták.

Törvényszerű, hogy a beszűkült lehetőségek a megmaradt háttér, a felhalmozott tőke és az oligarchák jelenlétének ellenére is nehézségeket okoznak majd – mind hatalmi, mind anyagi téren. Márpedig egy Fidesz-szintű és felfogású csoportosulásnál egyikből sem elég. Soha. De most végképp nem.

„Sokan most először azért nem szavaztak ránk, mert elegük lett az elmúlt években kialakult közbeszédből, közhangulatból és a következmények nélküli országból. Tökéletesen igazuk van abban, hogy ez a mi felelősségünk” – írta néhány napja Király Nóra, a Fidesz egyik budapesti ex-jelöltje.

Párton belüli fenyegetésekről, uszításokról is beszélt, illetve bocsánatot kért mindenkitől a gyűlöletkampány miatt. Arról pedig már korábban írtam írtunk , hogy Ferencz Orsolya is a nyilvánosságot választotta.

Hagyjuk most a dilemmát, hogy az ilyesmit nyilvánosan, vagy házon belül illik-e megbeszélni, illetve hol húzódnak ennek a határai, elég ha megjegyezzük: keresztény-konzervatív értékekről beszélni egy olyan személynek, aki még a választások napján is a szavazólap mintáját hamisítgatja a Mi Hazánk kárára, eleve nevetséges, de legalább ennyire röhejes az is, hogy mind Ferencz, mind Király a választások után tartotta szükségesnek a kitálalást, nem előtte. Főleg, hogy ez nem éppen a hűség mintázata a pártjuk irányába, de ez legyen a Fidesz baja, lehet, hogy csak megijedtek a közelgő elszámoltatástól – amely várhatóan soha nem fog eljönni a Tisza erősen fideszes háttere miatt.

És vajon a leggázabb fideszes propagandisták, népbutító megafonosok és társaik kereshetnek új munkát? Nyilván nem kell gyorsétteremben gürizniük, amennyi pénzt érdemtelenül felhalmoztak az évek során, valószínűleg akkor is jól eltengődnének, ha egész hátralévő életükben nem dolgoznának, de a jó világnak innentől vége van.



Alternatív munkahely egy hamiskártyásnak

És kik búcsúznak először, amikor a pihe-puha talaj hirtelen kényelmetlenné válik? Természetesen a jól fizetett, leghangosabb, legnagyobb képtelenségeket összegereblyéző kalandorok, de még őket is megelőzik a mindig győztes oldalon tetszelgő üzletemberek, háttéremberek, akik arcvesztés nélkül tudnak kimászni a NER-fiaskóból (majd erősíthetik a Tiszát).

A magyar jobboldal – és igazából minden világosan gondolkodó egyén számára – esszenciális, hogy a Fidesz minél hamarabb a történelem szemétdombjára kerüljön.

Most, hogy a hajó kapitánya is elhagyja a süllyedő hajót, nem veszi át mandátumát, a maradék koncért és megélhetésért (vagy maradva a Titanic-hasonlatnál: mentőcsónakért) pedig elképesztő túljelentkezés zajlik morálisan nulla emberek között, a NER fokozatosan zabálja saját magát.

Történelmi időket élünk. Egy Fideszre erősen hajazó alakulat hamarosan kétharmaddal kezdi meg a kormányzást, miközben láthatjuk az „eredeti Fidesz” lassú összeomlását. Ha ez tényleg megtörténik, talán vissza nem térő alkalma lesz a valódi jobboldalnak a számottevő térnyerésre.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info