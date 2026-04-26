Panyi Szabolcs szerint az Egyesült Államokban akar menedéket keresni a főnindzsa

Az Egyesült Államokban kereshet menedéket a lehetséges büntetőeljárások elkerülése érdekében Orbán Viktor – állítja Panyi Szabolcs. Az újságíró megemlítette, hogy a leköszönő miniszterelnök lánya és veje az észak-amerikai országban lakik. Úgy véli, üzleti érdek is lehet a háttérben – írja az Index.

Panyi arról írt a közösségi oldalán, hogy Orbán Viktor az Egyesült Államokban keresne menedéket a lehetséges büntetőeljárások elkerülése érdekében. Megemlítette, hogy lánya, Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István már az észak-amerikai országban élnek.

Néhány nappal ezelőtt azt állította, hogy több, a magyar–amerikai kapcsolatokat követő forrás állítása szerint a leköszönő miniszterelnök azért menne az Egyesült Államokba, hogy egyeztessen az amerikai "jobboldalhoz" köthető üzleti és tanácsadói réteggel.



Orbán Viktor 2026. április 10-én (fotó: Tövissi Bence/Index)

Orbán Viktor 1990 óta eddig minden parlamenti ciklusban képviselő volt, ám ezúttal nem így lesz. 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. A Fidesz–KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő pedig országos listán jutott be.

(Index nyomán)