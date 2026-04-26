Az Egyesült Államokban kereshet menedéket a lehetséges büntetőeljárások elkerülése érdekében Orbán Viktor – állítja Panyi Szabolcs. Az újságíró megemlítette, hogy a leköszönő miniszterelnök lánya és veje az észak-amerikai országban lakik. Úgy véli, üzleti érdek is lehet a háttérben – írja az Index.
Panyi arról írt a közösségi oldalán, hogy Orbán Viktor az Egyesült Államokban keresne menedéket a lehetséges büntetőeljárások elkerülése érdekében. Megemlítette, hogy lánya, Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István már az észak-amerikai országban élnek.
Néhány nappal ezelőtt azt állította, hogy több, a magyar–amerikai kapcsolatokat követő forrás állítása szerint a leköszönő miniszterelnök azért menne az Egyesült Államokba, hogy egyeztessen az amerikai "jobboldalhoz" köthető üzleti és tanácsadói réteggel.
Orbán Viktor 1990 óta eddig minden parlamenti ciklusban képviselő volt, ám ezúttal nem így lesz. 2003 óta megszakítás nélkül a Fidesz elnöke. A Fidesz–KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő pedig országos listán jutott be.
