Így vásárolnak ki a saját országodból - Heti progresszió (CCCXXXII. rész)

Április hónap utolsó Heti progressziójához érkeztünk, persze nem kevesebb tartalommal, mint eddig. Minden kedves olvasónknak köszönöm a hetiprogresszio@kuruc.info-ra küldött leveleket, és azt javaslom, vágjunk is neki a mai adagnak!

3. Kicsit újra visszakacsintunk a németországi reklámok világába, hogy pillantást vessünk erre a fiatalemberre, akivel kapcsolatban úgy gondolták, ötletes lesz, ha Got2b termékeket reklámoznak vele.



Szó szerint schwarz

Értem én, hogy a Got2b a Schwarzkopf égisze alá tartozik, de nem hinném, hogy a „schwarz”-ot anno szó szerint, így értették.

2. Ebben a szatirikus stílusban előadott videóban sajnos napjaink állapotáról van szó: drezdai pályaudvari vécékben leszerelték a piszoárokat, mert az ellentétes a nemi egyenjogúságra vonatkozó törvénnyel.

Idéz egy videórészletet egy berlini képviselővel, aki azt mondja – teljesen komolyan, hogy az a probléma, hogy a „péniszhordozó” férfiak/nők a piszoár használatával jogtalan előnyhöz jutnak az ülve pisilő férfiakkal/nőkkel szemben.

Na, de ha kinevettük magunkat, ugorjunk a következő témára.

1. Őszintén szólva sokat gondolkodtam, hogy ez a küldemény helyet kapjon-e a Heti progresszióban, jobban mondva, itt kapjon-e helyet, mert a fentiekkel ellentétben ezerszer komolyabb témát érint, nevezetesen, miként vásárolják ki a magyarokat a saját hazájukból. Végül úgy döntöttem, ha nem is illeszkedik a könnyedebb hangvétel tematikájába, elfér itt – ráadásul címadóként.

Az alábbi hirdetés kedves olvasónkkal jött szembe a Facebookon, a szöveget a Meta segítségével fordította magyarra és minden pontosan az, aminek látszik.

Zsidóknak hirdetnek ingatlanokat Budapesten lakhatásra, de legfőképpen befektetésre. A cég több mint tíz éve jelen van a magyar piacon, így „aki nyugodtan akar aludni”, igénybe veheti a szolgáltatásaikat.



Így aztán nem is lehet letörni az árakat, ha a (zsidó) befektetők fenntartják őket

Amíg tehát rengeteg magyar azzal küzd, hogy egy 40 négyzetméteres lyukat nem tud megvenni magának – akár még hitellel sem, ezek a legrosszabb fajta idegeneknek kínálgatnak budapesti ingatlanokat – befektetésre.

Nos, ilyen világot hagy ránk a NER, és melyet nagy valószínűséggel a Tisza is folytatni fog.

Köszönet a felháborító találatért olvasónknak!

Mi pedig búcsúzunk is, jövő héten – immáron májusban – folytatjuk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info