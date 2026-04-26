Háború, Külföld :: 2026. április 26. 15:35 ::

Drónindító helyszínek elleni támadásról számolt be az orosz védelmi tárca

Ukrán drónok tárolásának és indításának helyszíneire, valamint az ukrán hadsereg érdekében használt közlekedési és energetikai infrastruktúrára mért légi-, drón, rakéta- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel még lőszer- és anyagraktárakat, valamint 13 páncélozott harcjárművet, hét irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 530 repülőgép típusú drónt.

Andrej Marocsko katonai szakértő a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy az ukrán hadsereg kezdi fokozatosan kivonni erőit a donyecki régióban lévő Szlovjanszkból és Kramatorszkból, mivel az ukrán katonai vezetés "tisztában van a települések sorsával".

Az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók települési hatóságai több helyszínről is jelentettek vasárnap ukrán dróntámadást. Leonyid Paszecsnyik, a "Luhanszki Népköztársaság" vezetője vasárnap közölte, hogy Bulgakovka község utcáján szombaton dróntámadás érte helyi fiatalok egy csoportját. Két 18 éves fiú és egy 28 éves nő életét vesztette, egy 15 éves fiú és egy lány, valamint egy 21 éves fiatalember pedig megsebesült.

Belgorod megyében a kórházban belehalt sérüléseibe vasárnap az a férfi, akit csütörtökön Volcsja községben egy gépkocsiban ért dróntámadás.

(MTI)