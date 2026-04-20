2026. április 20. 15:02

Magyar Péter megnevezte hét miniszterét - az Ukrajnát éltető Ruszin-Szendit teszi a honvédelmi tárca élére

Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján.



Magyar Péter bejelentette: a várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz.

A leendő kormányfő közölte: az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs lesz.

A miniszterjelöltek elfogadták a felkérést - tette hozzá.

Frissítés: további minisztériumokat is bejelentettek

Az alakuló kormány további kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter.

Bejelentette: kormányában lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca.

A minisztériumok pontos elnevezést a jelöltek bemutatásakor ismertetik - közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket.

Magyar Péter azt is mondta: hétfőn küldik el az Országgyűlés főigazgatóságának a szakbizottságokról szóló végleges tervüket, ez leképezi az új kormány struktúráját.

(MTI)