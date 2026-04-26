Lövések dördültek el a "béke elnökének" közelében

Fegyveres férfi zavarta meg a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját, ahol Donald Trump és több magas rangú amerikai politikus is jelen volt – írja az AP. A Washington Hilton szállodában megrendezett eseményen a részt vevők lövéseket hallottak, az elnököt és feleségét a titkosszolgálat emberei vitték ki a helyszínről – írja az AP.

Az este folyamán kiderült, hogy a 31 éves Cole Tomas Allen rálőtt egy rendőrre a szálloda lobbijában. Az AP beszámolója szerint a vacsora résztvevői öt-nyolc lövést hallottak, a vendégek az asztal alá bújtak. Allen rálőtt egy titkosszolgálati tisztre, akinek a golyóálló mellénye felfogta a lövést, őt kórházban ápolják. A fegyveres férfi nem jutott be a terembe, ahol a vacsorát tartották.

A lövöldözés a földalatti bálterem előtt történt, ahol több ezer vacsoravendég vett részt.

A fehér házi sajtótájékoztatón Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy már kezdeményezték a házkutatási engedély kiadását, és jelezte, hogy hamarosan vádat emelnek a gyanúsított ellen. A 31 éves férfi tanárként és videójáték-fejlesztőként dolgozik és Kalifornia állam déli részén él.



Vendégek fedezékben, miközben Trumpot menekítik (fotó: Evan Vucci/Reuters)

Jeanine Pirro amerikai ügyész szerint a fegyveres férfi ellen két pontban – lőfegyver használata erőszakos cselekmény során és szövetségi ügynök elleni elleni veszélyes fegyveres támadás miatt – várható vádemelés.

A BBC közzétett egy videót, ahol az elnöki párt kimenekítik.

Az incidens helyszínén tartott sajtótájékoztatón Jeffery W. Carroll, Washington ideiglenes rendőrfőnöke elmondta, hogy a támadó egy kézi lőfegyvert, egy puskát és több kést tartott magánál. Úgy tudják, hogy a férfi az eseménynek helyt adó Washington Hilton szálloda vendége volt. A férfit lövés ugyan nem érte, de vizsgálják az állapotát az egyik helyi kórházban, közölte Muriel Bowser washingtoni polgármester. Az előzetes vizsgálat szerint magányos elkövetőről van szó.

(AP, Telex nyomán)