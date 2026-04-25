Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szombat délutánra fontos bejelentést ígért a megújulásról és a jövőről, miután a választásokon a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett. A kormányfő szombat délután egy videóban közölte: parlamenti mandátumát visszaadja, a Fidesz elnökeként folytatná munkáját.
„Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése, gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is, a parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz” – fogalmazott.
A Fidesz–KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk
– jelentette ki a kormányfő.
„Jövő héten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előrehoztuk júniusra. Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egyvalami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz” – magyarázta.
Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, és ha a kongresszus megtisztelt bizalmával, készen állok a feladatra
– zárta szavait Orbán Viktor, melyet az Index szemlézett.
Frissítés: Toroczkai: a bajt megcsinálták, lelépnek a színpadról
Sem a Fidesz elnöke, Orbán Viktor, sem Semjén Zsolt, a KDNP elnöke nem ül be az Országgyűlésbe, visszaadják a mandátumukat. Miután a bajt megcsinálták, lelépnek a színpadról - írja Twitter-oldalán a Mi Hazánk elnöke.
Mi viszont, amennyiben az új Fidesz-SZDSZ-MSZP nagykoalíciós, valójában színtiszta globalista kormány hibázni fog, kárt okoz Magyarországnak, ott leszünk. Egyetlen pártelnökként az Országgyűlés ellenzéki oldalán, kíméletlenül rá fogok mutatni minden lehetséges kormányzati hibára, bűnre.
Sem a Fidesz elnöke, Orbán Viktor (sem Semjén Zsolt, a KDNP elnöke) nem ül be az Országgyűlésbe, visszaadják a mandátumukat. Miután a bajt megcsinálták, lelépnek a színpadról.— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) April 25, 2026
Mi viszont, amennyiben az új Fidesz-SZDSZ-MSZP nagykoalíciós, valójában színtiszta globalista kormány… pic.twitter.com/tyPf9N5div