Orbán Viktor visszaadja a mandátumát, nem ül be az új Országgyűlésbe

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök szombat délutánra fontos bejelentést ígért a megújulásról és a jövőről, miután a választásokon a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett. A kormányfő szombat délután egy videóban közölte: parlamenti mandátumát visszaadja, a Fidesz elnökeként folytatná munkáját.

„Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése, gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is, a parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz” – fogalmazott.

A Fidesz–KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk

– jelentette ki a kormányfő.

„Jövő héten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előrehoztuk júniusra. Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, választási győzelmekben és vereségekben. Egyvalami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz” – magyarázta.

Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, és ha a kongresszus megtisztelt bizalmával, készen állok a feladatra

– zárta szavait Orbán Viktor, melyet az Index szemlézett.

Frissítés: Toroczkai: a bajt megcsinálták, lelépnek a színpadról

Sem a Fidesz elnöke, Orbán Viktor, sem Semjén Zsolt, a KDNP elnöke nem ül be az Országgyűlésbe, visszaadják a mandátumukat. Miután a bajt megcsinálták, lelépnek a színpadról - írja Twitter-oldalán a Mi Hazánk elnöke.

Mi viszont, amennyiben az új Fidesz-SZDSZ-MSZP nagykoalíciós, valójában színtiszta globalista kormány hibázni fog, kárt okoz Magyarországnak, ott leszünk. Egyetlen pártelnökként az Országgyűlés ellenzéki oldalán, kíméletlenül rá fogok mutatni minden lehetséges kormányzati hibára, bűnre.