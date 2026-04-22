2026. április 22. 14:15

"Na szia, Bálint" - MSZP-SZDSZ-es partizán lesz Magyar Péter Miniszterelnökséget vezető minisztere

Jogász, kampánytanácsadó, az Invisible Hand Tanácsadó Kft. alapítója. Dolgozott az SZDSZ-ben, az MSZP-ben, Botka László és Pikó András mellett, a Márki-Zay-kampány környékén is felbukkant, az elmúlt két évben pedig a Partizán Vétó című műsorának szerkesztő-műsorvezetője volt. Magyar Péter ma bejelentette, hogy ő lesz a Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere, az úgynevezett „valódi rendszerváltásért” felelős tárca vezetője. Az Index portréja Ruff Bálintról.



Egy hete, a választás hétvégéjét követő csütörtökön, április 16-án Ruff Bálint politikai elemző beült a Partizán stúdiójába a Vétó utolsó adására. A műsornak ő volt a szerkesztő-műsorvezetője, több mint két éve, Vida Kamillával. Aznap Magyar Péter délelőtt kitett egy közös képet kettejükről, a fotó alá annyit írt: „Na szia Bálint”.

Ruff az adásban szóba hozta a találkozót, és elmondta, hogy a választások után a megválasztott miniszterelnök megkereste. A beszélgetés arról szólt, hogy mi a véleménye az ország helyzetéről, és hogy mitől nem lesz Magyarország újra „következmények nélküli ország”. Ez utóbbi Ruff évek óta visszatérő elemzői tézise volt. A beszélgetés ezzel nem ért véget, mint mondta:

ezt a beszélgetést elkezdtük, ezt a beszélgetést majd folytatni fogjuk, valószínűleg a hét végén, egy újabb körben.

Arra a kérdésre, hogy ez nyithat-e a formális kapcsolat felé, óvatosan válaszolt, és megismételte, hogy egy beszélgetést kezdtek el, amit folytatni fognak.

A beszélgetés eredményét ma, április 22-én jelentette be Magyar Péter. Ruff Bálint lesz a Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere. „Az előtte és előttünk álló feladat egyszerűen, néhány szóban összefoglalható – a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk” – írta a Facebook-bejelentésében a leendő miniszterelnök. Ruff közéleti tevékenysége mellett „kiterjedt közigazgatási tapasztalata” miatt esett rá a választása, Magyar szerint az elmúlt években nemcsak a széleslátókörűségét, hanem a „kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát” is bizonyította.

A Miniszterelnöki Hivataltól a szegedi önkormányzatig

Ruff Bálint 1981 végén született, jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte.

Jogi pályáját 2003-tól egy budapesti ügyvédi irodában kezdte, 2006 januárjától 2007 júniusáig a Miniszterelnöki Hivatalban volt jogi és szakpolitikai tanácsadó, majd 2007 júliusától Fodor Gábor SZDSZ-es környezetvédelmi miniszter kabinetfőnöke lett. Fodor 2008 áprilisában megbukott miniszterként, de akkor ő volt az SZDSZ elnöke is, és Ruff kitartott mellette még egy évig. 2009 júliusától szabadúszó tanácsadó lett, 2013-ban alapította meg az Invisible Hand Tanácsadó Kft.-t, és egy ideig nem sokat szerepelt a nyilvánosságban.

2017-ben Botka László, Szeged polgármestere, az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje vette maga mellé politikai főtanácsadónak. A belső hatalmi harcok után Botka visszalépett, Ruff távozott, de Szegeden maradt – 2017 novemberétől önkormányzati főtanácsadóként szerződött a polgármesterhez, és ott is maradt egészen 2024-ig, de közben dolgozott együtt Pikó Andrással, Józsefváros polgármesterével is. Emellett 2016 és 2023 között tulajdonos volt a Call To Action Hungary Kft.-ben is, amely 2022-ben az ellenzéki összefogás robothívásos kampányának egyik kulcsszereplője lett.

A Márki-Zay-kitérő és a Vétó

A 2022-es ellenzéki összefogás idején Ruff a Direkt36 beszámolója szerint Tóth Péterrel közösen – aki ma Magyar Péter kampányfőnöke – Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester kampányához próbált segítséget nyújtani. Kettejük javaslata egyebek mellett az volt, hogy Márki-Zay ne működjön együtt a többi ellenzéki párttal, de a stratégia akkor nem tudott érvényesülni. Márki-Zay maga később úgy fogalmazott, hogy „elküldte őket”.

A 2022-es bukás után Ruff a YouTube felé fordult. 2023 májusától a Partizán politikai elemzőműsora, a Vétó szerkesztő-műsorvezetője lett Vida Kamillával. A műsor a Partizán egyik zászlóshajója lett, heti rendszerességgel futott csütörtök esténként. Ruff rendszeres szereplése a kegyelmi botrány, vagyis 2024 februárja után vált dominánssá, a „Magyar Péter-jelenség” felfutásával párhuzamosan. A visszatérő témái az elszámoltathatóság hiánya, a „következmények nélküli ország” diagnózisa, valamint az ellenzéki pártok szerkezeti válsága voltak. Egy HVG-interjúban 2023 októberében kemény szavakkal illette az akkori ellenzéki pártokat, és úgy fogalmazott, mindenkinek egyet hátrébb kellett volna lépnie a 2022-es bukás után. A 2026-os kampány idején többek között arról beszélt, hogy az ellenzéki szereplőknek „be kell fogniuk a szájukat”, és csak arra kell fókuszálniuk, hogy a választást meg lehessen nyerni – később ezt magára is kiterjesztően értelmezte.

A Tiszához való közeledés látható jelét 2025 tavaszán adta, amikor egy józsefvárosi Tisza-sziget aláírásgyűjtő standján fotózták az aktivistákkal, ami miatt többen támadták. A fotóra reagálva kifejtette, hogy Magyar Péterrel „találkoztam már, ahogy sok más politikussal is, de nem vagyunk hivatalos kapcsolatban”. Szerepelt elemzőként Magyar Péter portréfilmjében, a Tavaszi szélben is, mostanáig azonban formális kapcsolata nem volt a párttal.

A minisztérium

Ruff nem képviselő, azaz kívülről érkezik a kabinetbe, mégis a leendő Tisza-kormány egyik kulcstárcáját kapta meg. Magyar Péter a múlt hétfői bejelentésén jelezte, hogy az uniós ügyek ide kerülnek majd, és „tükörreferatúra” épül ki, amelyben a minisztériumok egyesével a Miniszterelnökség felelős illetékesével egyeztetnek. Ez a szerkezet a Gulyás Gergely által vezetett leköszönő Miniszterelnökségéhez hasonló, de a vele szemben támasztott várakozások drasztikusan eltérők. Magyar a ma reggeli bejelentésében a „valódi rendszerváltás megvalósítását” nevezte meg a tárca fő feladataként, ami valószínűleg magában foglalja a korábbi kormánypárti vezetés elszámoltatását, a közjogi pozíciókban maradt „Orbán-bábok” eltávolítását, illetve az alkotmányozás-előkészítést, valamint az uniós forrásokért folyó tárgyalások koordinálását.

Frissítés: titokban egyezkedett Ruff Magyarral, átverve a főpartizánt is

„Arról, hogy Ruff Bálint dolgozott volna a Tisza pártnak, nincs, és nem is volt tudomásom. Az elmúlt években érvényben lévő szerződésünk szigorúan szabályozta és kizárta Ruff Bálint esetleges tanácsadói jogviszonyát a Tisza Párttal, vagy annak jelöltjeivel” – kezdte Telexnek küldött válaszát Gulyás Márton.

A Partizán főszerkesztőjét azért keresték meg, mert szerdán kiderült, hogy a májusban megalakuló Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter Ruff Bálint lesz, aki rendszeres szereplője volt a Partizánnak, különös tekintettel a nemrég véget ért Vétó című politikai műsorra.

Gulyás Márton azt írta, a fenti szerződés kizárása alól a kezdet időszakban a Szegedi Önkormányzat, az utóbbi időben pedig egyedül a Józsefvárosi Önkormányzat képezett, erről több alkalommal, transzparensen kommunikáltak is a nézők felé a műsoraikban.

A megválasztott miniszterelnök és Ruff Bálint közötti találkozó és tárgyalás tényéről a nyilvánosságból értesült Gulyás Márton a múlt héten napvilágot látott közös fotó alapján, ezután döntöttek úgy, hogy a másnapi Vétó adás lesz az utolsó, ami a Partizán csatornáján megjelenik, az utolsónak szánt, április végére tervezett élő közönség előtti Vétó adást pedig törölték, Ruff Bálinttal pedig azonnali hatállyal megindították a vállalkozási szerződésük lezárását.

„A helyzet számunkra is váratlan volt: készülni erre semmilyen módon nem volt lehetőségünk. Az adásban a Vétó műsorvezetője, Vida Kamilla fogalmazott meg kérdést Ruff Bálint felé, tisztázandó a pozícióját Magyar Péterrel és a Tisza párttal kapcsolatban. Ez az adás most is megtekinthető. Arról, hogy Ruff Bálint konkrétan kormánytag lesz és milyen pozícióban, a mai napon értesültem.”

Gulyás Márton hangsúlyozta, hogy a Partizánban az eddigiekhez hasonlóan „a megszokott kérlelhetetlenséggel és a nyilvánosság által is elvárt kritikus szemléletmóddal” készítik az anyagokat, „ez alól sem a következő Magyar-kormány, sem annak ellenzéke nem képez kivételt.”