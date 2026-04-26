Háború, Külföld :: 2026. április 26. 12:22 ::

Ismét Gázát terrorizálták a zsidók

Izraeli támadásokban legalább négy palesztin meghalt vasárnap a Gázai övezetben – közölték a terület egészségügyi tisztviselői.

Az orvosok szerint az izraeli erők által végrehajtott légitámadás egy embert ölt meg al-Mugraka központi település közelében, míg az izraeli tűzérség és harckocsik támadásában két másik embert vesztette életét Gázaváros közelében.

Egy másik incidens során az izraeli erők lelőttek és megöltek egy 40 éves nőt Hán Juniszban, a terület déli részén - számoltak be egészségügyi tisztviselők. A terrorállam hadserege közölte, nincs tudomása arról, hogy csapataik vasárnap, a jelentett incidens idején támadást hajtottak volna végre abban a térségben.

Az izraeli hadsereg azt is közölte, hogy vizsgálja a többi jelentett támadást. Ettől függetlenül tájékoztatott arról, hogy péntek óta a Hamász több fegyveresét is megölték Gázában.

A tavaly októberben kötött "tűzszünet" ellenére folyamatos a zsidó erőszak a Gázai övezetben.

(MTI nyomán)