Külföld :: 2026. április 26. 11:33 ::

Iránban kivégeztek egy terrorista csoporttal kapcsolatban álló férfit

Iránban kivégeztek egy férfit, akit a Dzsais al-Adl (Igazság Hadserege) szunnita militáns csoport tagjaként az iráni biztonsági erők elleni támadások miatt ítéltek el - jelentette vasárnap a félhivatalos Tasnim hírügynökség.

A hatóságok azt közölték, hogy az Amer Rames nevű férfit Irán délkeleti részén egy terrorizmusellenes művelet során vették őrizetbe, és fegyveres lázadással vádolták meg, egyebek mellett azzal, hogy részt vett katonák elleni bombamerényletekben és rajtaütésekben.

A Dzsais al-Adl egy szélsőséges szunnita militáns csoport, amely Irán legszegényebb régiójában, Szisztán-Beludzsisztánban tevékenykedik.

(MTI)