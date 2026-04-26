Egy hónapra felfüggesztették a tunéziai hatóságok pénteken a Nobel-békedíjas Emberi Jogok Tunéziai Ligája (LTDH) nevű jogvédő szervezet működését.
A hírt az LTDH közleményben jelentette be, a kormány egyelőre nem reagált.
A szervezet azt közölte, hogy a hatósági döntés része a civil társadalom, illetve a szabad véleménynyilvánítás elfojtása érdekében hozott kormányzati intézkedéseknek.
Tavaly októberben a kormány több hasonló szervezet működését is felfüggesztette, az utóbbi hónapokban pedig a hatóságok már nem engedélyezték az LTDH munkatársainak, hogy a börtönökben lévő embereket felkeressék és ellenőrizzék a fogva tartás körülményeit.
Az LTDH-ra - amely 2015-ben, több más civilszervezettel közösen kapta meg a Nobel-békedíjat - úgy tekintenek, mint az emberi jogok egyik élharcosára az észak-afrikai országban. Az 1976-ban alapított szervezet az egyik legrégebbi ilyen jellegű csoport az arab világban és Afrikában.
(MTI)