Publicisztika :: 2026. április 20. 21:12 ::

Ezerszer inkább Hófehérke, mint az aberrált Csipke Józsika!

A napokban a belpesti „értelmiség” különösen jól szórakozott azon a közösségi médiában, hogy Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke azon élcelődött, hogy a Mi Hazánknak hat képviselője van, ahogy fogalmazott, „kevesebb, mint ahány törpéje van Hófehérkének”. „Komoly” miniszterelnöki szint, kétség sem férhet hozzá. Körülbelül annyira, mint amennyire komolyak a Katica Óvoda nagycsoportosai.

De akkor menjünk ebbe bele. Ha már itt járunk, az ember óhatatlanul felteszi a kérdést, ám legyen, de akkor ön mit olvasna szívesebben gyermekének, a Hófehérke és a hét törpét, vagy a Tisza Párt egyik emblematikus arca, Bódis Kriszta által írt „Csipke Józsikát”? Ha már meséknél tartunk, ugyebár.



Fotó: hvg

Mit is sugároz Hófehérke története a gyermekek számára? Az egyik legerősebb üzenete az, hogy a jóság és kedvesség érték. Hófehérke segítőkész, tiszta szívű karakter, és végül ez az, ami miatt mások (a törpék, később a herceg) támogatják őt. Emellett ott van a hiúság és irigység veszélye is, amit a gonosz mostoha testesít meg. A történet azt mutatja, hogy az önzés és a másokkal való folyamatos összehasonlítás romboló lehet.

Fontos tanulság még a bizalom kérdése. Hófehérke többször is megbízik idegenben (az álruhás mostohában), és ez bajba sodorja. Ez finoman arra tanít, hogy nem mindenki jószándékú, és óvatosnak kell lenni. A törpékkel való együttélés pedig a közösség, együttműködés és szabályok fontosságát mutatja, mindenkinek megvan a maga szerepe, és együtt könnyebb boldogulni.

Ezzel szemben nézzük a Csipke Rózsika meghamisítását, a Bódis Kriszta által megalkotott Csipke Józsikát. Ne is ragozzuk ezt túl, idézzünk egy részt a „meséből”:

- Van a tündérkirálynőnknek egy húga és egy öccse, vágtak most egymás suttogó morajába a tündérkék. Mindkettőjük választott szerelmet magának, de jaj, micsoda szégyen! A fiú fiút választott, a lány lányt, és mi nem tudjuk, mitévők legyünk, engedjük, ne engedjük, kérünk, dönts igazságosan! De Csipke egyáltalán nem vágott olyan aggodalmas képet, mint a tündérkék körülötte. – Hát volt-e kényszer, vagy bántanak e valakit, hát felnőttek-e, és kölcsönös-e a szerelmük? – kérdezte. – Kényszer se volt, nem is bántanak senkit, fel is nőttek, és kölcsönös a szerelmük. – Akkor meg mi a baj? Ha szeretik egymást? Meg ne vessétek őket!

Egész biztosan nem arra van szükségük a gyerekeknek, hogy már kis korban elhintsék bennük az abnormalitás ideológiáját, a természetellenes fajtalankodást. A korábbi Pride-szervező Bódis Krisztának pedig láthatólag ez volt és ez a célja, akit egyelőre még nem mutattak be miniszterként, de könnyen elképzelhető, hogy néhány nap múltán ez is megtörténik, ugyanis korábban Magyar Péter ezt ígérte.

Szóval javaslom mindenkinek, aki szembetalálkozik ezekkel a magukat roppant humorosnak tartó tiszás trollokkal, hogy csak annyit írjanak oda: ezerszer inkább Hófehérke, mint az aberrált Csipke Józsika!

L. J. - Kuruc.info