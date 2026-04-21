– Hé, Takács! Hol a nyolcmilliárd?– Anyádban!
– ez a párbeszéd zajlott le egy járókelő és Takács Péter távozó egészségügyi államtitkár között. Ahogy azt a felvétel készítője közölte, kedden az Allee bevásárlóközpontban történt a szóváltás.
A felvétel készítője a Válasz Online tavalyi cikkével kapcsolatban kérte számon az emeletről a mozgólépcsőn haladó Takácsot. A cikk lényege, hogy a külügyminisztérium megbízására a Fourcardinal Tanácsadó Kft. 17 milliárd forintért szerzett be ezer darab kínai lélegeztetőgépet a Covid-járvány idején, és az üzlethez megalapították a SRF Silk Road Fund Holding Zrt. nevű céget, amely 10 százalékos tulajdonrészt szerzett a Fourcardinalban. Az SRF két aláírási jogkörrel rendelkező vezetője közül az egyik Takács sógora volt, és miután cégbe a lélegeztetőgép-biznisz után a Fourcardinalból átraktak 8 milliárd forintot, felvették az osztalékot, majd felszámolták.
(24 nyomán)