Anyaország :: 2026. április 21. 19:39 ::

Fényes nappal akartak elrabolni egy 13 éves lányt Szolnokon

Iskola után edzésre sietett egy 13 éves lány, de mivel lekéste a buszt, így hazafelé vette az irányt, ám ekkor egy fehér autó lelassított mellette. – Kiszóltak, hogy elvisznek. Én mondtam, hogy nem, de csak mondták, hogy hazavisznek, jó lesz. Közben teljesen mellém értek, és láttam, hogy kinyitják az autó ajtaját – számolt be az érintett fiatal a Szoljon.hu-nak.



Illusztráció: Shutterstock

A fiatal azonnal érezte, hogy baj van, és rögtön eszébe is jutott, mit tanácsoltak a szülei ilyen helyzetekben: menjen emberek közé, és azonnal kérjen segítséget.

Jázmin így befutott az első kertes házba, ahol a lakók épp kint dolgoztak a kertben. Elmondta, mi történt, és azonnal hívta a szüleit.

– Zokogva hívott fel, nagyon zaklatott volt, azt mondta, el akarták rabolni. Akkor ott azt gondoltam, hogy bár szavahihető gyerek, de talán kicsit túlreagálta a dolgot. Ez egy biztonságos környék, ráadásul az ember nem hiszi, hogy vele vagy az ő családjával, az ő lakóhelyén bármi ilyesmi megtörténhet – vette át a szót az édesanya.

A szülők elmondták, hogy az igazi sokk akkor érte el őket, amikor meglátták, mit rögzített a kamera. Mint kiderült, Szolnok Szandaszőlős nevű városrészének képviselője, Tóth Klaudia szüleihez szaladt be. Később a képviselő maga értesítette a lány szüleit, hogy a háznál van kültéri kamera, és megvan a felvétel.

– A videón az látszik, hogy a gyerek egyáltalán nem túlzott: az autó lelassított közvetlenül mellette, és az anyósülésen ülő férfi menet közben kinyitotta az ajtót. Ahogy nő az ember, úgy tudja: lehet, hogy kiszólnak az embernek a letekert ablakon át, de ajtót nem nyitogatnak. Tényleg úgy látszott, mintha arra készülnének, hogy elvigyék a gyereket – mondta.

A kislány az eset óta szorong, és bár mindig is volt benne némi félsz, ha egy autó elhaladt mellette, a történtek után már nem szívesen ül a buszra sem, vagy sétál haza egyedül. A szülei is tanácstalanok, a telefonon elérhető Lokátor, az okosóra és az egyéb, nyomkövetős eszközök sem nyújtanak százszázalékos védelmet.

A család éppen ezért a rendőrségi feljelentésen túl azt is fontosnak tartotta, hogy a nyilvánosság elé tárják a történetüket, ezzel is figyelmeztetve az embereket, bárki kerülhet hasonló helyzetbe, ám ha kellőképpen felkészítik a gyermeküket, a baj elkerülhető.

(MN nyomán)