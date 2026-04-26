Omladoznak: Kósa Lajos sem veszi át a mandátumát

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke nem veszi át az országos listán szerzett parlamenti mandátumát és nem indul pártja tisztújító kongresszusán sem. Ezt a politikus vasárnap tette közzé a Facebook-oldalán.

Kósa Lajos azt írta: a választáson a polgárok többsége a változásra szavazott. Egyben köszönetet mondott az őket támogató 2 millió 400 ezer polgárnak a bizalomért.

"Ezúttal nem voltunk elegen a folytatáshoz. A Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a mandátumomat, amit a Fidesz országos listájáról szereztem, nem veszem át, és nem indulok a Fidesz tisztújító kongresszusán semmilyen jelöltként" - fogalmazott Kósa Lajos. Hozzátette: a debreceniekért való munkát soha nem adja fel.

Vasárnap délelőtt Bánki Erik, a Fidesz regionális pártigazgatója is közölte, hogy - Orbán Viktorhoz hasonlóan - nem veszi fel a mandátumát.

A Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő pedig országos listán jutott be.

(MTI)