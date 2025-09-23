Friss hírek :: 2025. szeptember 23. 06:52 ::

Az uniós tanács jóváhagyta a műanyag pelletekből származó mikroműanyag-szennyezés csökkentését célzó rendeletet

Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta a műanyag pelletek nem szándékos kibocsátásából eredő mikroműanyag-szennyezés megelőzését célzó rendeletet - tájékoztatott az uniós tanács.

Emlékeztettek, a néhány milliméteres átmérőtől akár a több centimétert elérő nagyságig terjedő műanyag pellet a nem szándékos mikroműanyag-szennyezés egyik legnagyobb forrása. Ezek a biológiailag nem lebomló részecskék a gyártás vagy szállítás során a környezetbe kerülhetnek. Hozzájárulhatnak a tengeri, az édesvízi és a talajszennyezéshez, illetve felhalmozódhatnak az állatokban, és táplálék formájában az emberi szervezetbe kerülhetnek.

Az intézkedés meghozatalát indokolta, hogy jelenleg évente mintegy 52-184 ezer tonna pellet kerül a környezetbe a teljes ellátási láncon belüli helytelen kezelés miatt.

A rendelet célja annak biztosítása, hogy az EU-ban a pelletet kezelő valamennyi gazdasági szereplő megtegye a szükséges óvintézkedéseket. Az új szabályok a pelletveszteség megelőzésére összpontosítanak, és megkövetelik a vállalatoktól, hogy olyan kockázatkezelési terveket hajtsanak végre, amelyek tartalmazzák a csomagolásra, a kezelésre, a személyzetre, a képzésre és a berendezésekre vonatkozó intézkedéseket. A rendelet egyértelmű kötelezettségeket állapít meg a véletlen károk esetén végzett tisztítási műveletekre vonatkozóan is. A gazdasági szereplőknek előírja, hogy előzzék meg a pellet kiömlését. A mégis környezetbe került pelleteket szigeteljék el annak biztosítására, hogy azok ne szennyezzenek, végső megoldásként a kiömlés vagy veszteség bekövetkezte után végezzenek tisztítást.

A nagyobb gazdasági szereplőknek független harmadik fél által kiállított tanúsítványt kell beszerezniük, míg a kisebb vállalatoknak önbevallást kell tenniük a rendelet betartásáról, hogy segítsék az illetékes nemzeti hatóságokat a megfelelés ellenőrzésében.

A rendelet továbbá egyedi követelményeket vezet be a műanyag pelletek tengeri szállítására vonatkozóan, amelyek a csomagolással, a szállítással és a raktározással kapcsolatos információkra vonatkoznak a nyílt vízen történő veszteségek megelőzésére.

A tanács jóváhagyását követően az Európai Parlament várhatóan októberében szavaz a rendelet elfogadásáról. Az új szabályok a kihirdetésüket követő 20. napon lépnek hatályba.

(MTI)