Háború, Külföld :: 2026. május 17. 23:46 ::

Tovább terjeszkedik a terrorállam a Gázai övezetben, fittyet hánynak a tűzszünetre

Az izraeli erők kiterjesztették ellenőrzésüket a Gázai övezet mintegy 60 százalékára - közölte vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Jeruzsálemben a kabinet ülését követően.

"Gázában többé már nem a terület 50 százalékát, hanem a 60 százalékát tartjuk. Markunkban van a Hamász" - hangoztatta az izraeli kormányfő a palesztin terrorszervezetre utalva.

"Pontosan tudatában vagyunk a küldetésünknek, ez pedig egy dologról szól: biztosítani, hogy Gáza sose jelentsen fenyegetést többé Izraelre, s ezt a küldetést hősies katonáink segítségével hajtjuk végre" - tette hozzá.

A héten a Hajom című helyi lap számolt be egy magas rangú nyugati diplomatára hivatkozva arról, hogy Izrael jelentősen kiterjesztette az ellenőrzése alá vont területet a palesztinok lakta térség mintegy 64 százalékára. A diplomata szerint az izraeli erők mostanra egy úgynevezett narancssárga vonal mentén állomásoznak, ami a korábbi sárga vonalat váltotta le, amely az Izrael által ellenőrzött térségek de facto határát jelezte. A lap szerint a lépésre a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanács jóváhagyásával került sor, miután a Hamász nem tartotta magát a fegyverei beszolgáltatására vonatkozó ütemtervhez.

A Hamász ugyanakkor Izraelt az amerikai elnök béketervének aláásásával vádolja a régióban folytatott támadásai miatt. A gázai egészségügyi hatóságok szerint a tavaly októberi tűzszünet hatályba lépése óta több mint 870 ember halt meg a Gázai övezetben. Az egészségügyi hatóságok vasárnap közölték, hogy újabb öt palesztin vesztette életét izraeli támadásokban.

A helyi lakosok mozgásuk újabb korlátozásairól számoltak be a Gázai övezet keleti és északi felében, miután az izraeli hadsereg újabb úttorlaszokat és ellenőrzőpontokat alakított ki.

(MTI nyomán)