Friss hírek :: 2026. február 25. 12:35 ::

Csalók élnek vissza a rendőrség nevével

Ismeretlen csalók a "Magyar Országos Rendőrség" nevében küldenek elektronikus leveleket - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a magyartalan megfogalmazású, feltehetően fordítóprogrammal készített üzenetek azt a látszatot keltik, mintha hivatalos rendőrségi megkeresések lennének. A levelek különböző indokokra hivatkozva visszaigazolást, személyes adatokat vagy pénzbeli teljesítést kérnek a címzettektől - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér visszaigazolást, személyes adatot vagy pénzt.

Hangsúlyozták, hogy ha valaki ilyen üzenetet kap, akkor ne válaszoljon rá, ne kattintson a levélben található hivatkozásokra, ne töltsön le csatolmányt, és a lehető legrövidebb időn belül jelezze a rendőrségnek.

(MTI)