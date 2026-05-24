Friss hírek :: 2026. május 24. 15:22 ::

Ruszin-Szendi bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait

Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium (HM) új vezetését, a négy államtitkár mellett az öt helyettes államtitkárt is Ruszin-Szendi Romulusz miniszter vasárnap.

"Ők azok, akik a következő időszakban a magyar honvédelem megerősítésén, a haderő fejlesztésén és a nemzeti biztonság további erősítésén dolgoznak majd" - írta a miniszter a Facebook-oldalán közzétett videóban annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök javaslatára államtitkárokat nevezett ki Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Ruszin-Szendi Romulusz hozzátette: "célunk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelem építésünk, melynek középpontjában az ember, a katona áll".

A HM-ben Kürtős László lesz a parlamenti, Tóth Attila a közigazgatási, Sándor Zsolt a digitalizációs és kibervédelmi, Varga Attila pedig a honvédelmi államtitkár.

A tárcavezető bemutatta a helyettes államtitkárokat is.

A védelemgazdasági helyettes államtitkár Sulyok János, aki a tárcavezető ismertetése szerint tudja, hogyan működik a minisztérium és az államigazgatás. A jogi és igazgatási helyettes államtitkár a civil életből érkező, de az államigazgatásban is dolgozó Gálóczhi-Tömösváry Zsolt, aki a miniszter várakozása szerint segíteni fog abban, hogy a honvédek jogállásáról szóló új törvény "olyan tartalommal készüljön majd el, ami mindannyiunk megelégedésére szolgál".

A kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese, "korábbi kiberparancsnok". A védelempolitikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szőnyegi János, a humánpolitikai Baráth Ernő dandártábornok.

Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök-helyettes. Beluzsárné Belicza Andrea a miniszter szavai szerint "a régi-új" sajtófőnök.

Ruszin-Szendi Romulusz megerősítette, a Honvéd Vezérkar főnökének Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel, akinek Kun Szabó István vezérőrnagy lesz a helyettese, a törzsigazgató pedig Apáti Zoltán dandártábornok.

(MTI)