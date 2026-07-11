Háború :: 2026. július 11. 18:39 ::

Huszonegy orosz tankert támadott dónokkal az ukrán hadsereg a vezérkaruk szerint - az oroszok szerint csak négyet

Ukrajna újabb 21 orosz olajszállító hajó ellen hajtott végre dróntámadást az Azovi-tengeren az elmúlt éjszaka folyamán - közölte szombaton az ukrán vezérkar.

A vezérkar a Telegramon azt írta, hogy a tankereken kívül négy vontatóhajót, két teherszállító hajót és egy kotróhajót is támadás ért. A károk mértékét még vizsgálják.

Amennyiben az ukrán közlés helytálló, ez lehet a legtöbb hajót érintő ukrán dróncsapás az orosz hajók ellen indított legutóbbi műveletek során.

Az orosz hatóságok ugyanakkor jóval kevesebb megtámadott hajóról számoltak be. Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója szerint az éjszaka folyamán mindössze négy hajót ért támadás a tengeren.

A kormányzó közlése szerint egy segédhajó fedélzetén szolgáló tengerész meghalt. Szljuszar szerint a károk csekélyek, és a metanolt szállító tanker rakományát sem fenyegeti szivárgásveszély.

A harcoló felek állításait független forrásból egyelőre nem sikerült megerősíteni a dpa jelentése szerint.

Ukrajna az elmúlt napokban több alkalommal is támadást hajtott végre orosz hajók, valamint a taganrogi tengeri kikötő egyes létesítményei ellen.

Kijev a támadásokkal Moszkva jövedelmező olajexportját próbálja visszafogni, valamint az orosz fegyveres erők üzemanyag-ellátását próbálja elvágni a megszállt dél- és kelet-ukrajnai területeken.

A legfrissebb jelentések szerint halottjai is vannak az észak-ukrajnai Szumi elleni szombati orosz támadásnak. Oleh Hrihorov, Szumi megye katonai közigazgatásának vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölte, hogy négy ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek, amikor két irányított légibomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóban.

A dél-ukrajnai Odessza kikötővárosban szombaton két ember halt meg, harmadik társuk pedig megsebesült, amikor rakétatámadás érte a várost, egy drón pedig egy polgári célú üzembe csapódott be a kelet-ukrajnai Harkivban, hét embert megsebesítve.

(MTI)