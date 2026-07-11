Külföld :: 2026. július 11. 17:51 ::

Mintegy kétszáz gyereket kellett kimenteni egy megáradt folyóból Missouriban

Áradások miatt százakat kellett kimenteni az egyesült államokbeli Missouri államban, köztük egy folyóparti gyerektábor lakóit - közölték a hatóságok szombaton.

Az állam délkeleti részében fekvő Taum Sauk nyári tábor lakót, mintegy 200 gyereket és a személyzetet a nemzeti gárda helikopterei szállították el, miután az áradó Black folyó elmosta az odavezető utakat.

Eddie Young, a mentésben részt vevő állami rendőrség illetékese elmondta, hogy a tábor lakói közül húszan a víz elől egy épület tetejére menekültek, amely azonban összeomlott.

Egy másik helyen három embert egy fáról mentettek meg, amelyen a gyorsan áradó folyó elől kerestek menedéket - összegezte a történeteket a rendőrtiszt.

Súlyos sérülésről és áldozatokról nem érkezett jelentés, de egy nőt eltűntként tartanak nyilván, miután az épületet, amelyben tartózkodott, teljes egészében magával ragadta az ár.

Mike Kehoe, Missouri állam kormányzója az érintett területen vészhelyzetet hirdetett, és kutató-mentőegységet küldött a térségbe. Az állami vezető közölte, hogy összesen több száz embert kellett kimenteni épületekből, épületek tetejéről, fákról és elakadt járművekből.

Missouri állam déli térségben csütörtökön és pénteken 200-300 milliméter csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett.

(MTI)