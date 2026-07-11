Anyaország :: 2026. július 11. 17:17 ::

Orbán Anita szerint tegnap Magyarország visszatért Európába

Ugyanazon a napon hagyta jóvá az Ecofin Tanács a magyar helyreállítási és reziliencia-tervet, fogadták el az Európai Ügyészséghez való magyar csatlakozási kérelmet, és vett részt Magyarország a Nyugat-Balkán Barátai csoport ülésén, "visszatértünk Európába" - jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter a Corriere della Sera napilapban szombaton megjelent interjúban.

A legnagyobb olasz újság az "új Magyarországon" érezhető változásokról kérdezte Orbán Anitát.

A külügyminiszter úgy vélte, az országban nagy szemléletváltozás zajlik: a hagyományosan pesszimista magyarok egy friss felmérés szerint bizakodók a jövőjüket illetően.



Orbán Anita kiválasztásánál is döntő szempont volt az európéerség (fotó: Adrián Zoltán / 24.hu)

Hangsúlyozta: ha meg kell jelölnie egy dátumot, amelyen az mondható, hogy Magyarország visszatért Európába, július 10-ét választja, mivel az Ecofin Tanács jóváhagyta Magyarország helyreállítási és reziliencia-tervét, elfogadták Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, valamint Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes meghívására a magyar diplomácia vezetője Rómában részt vett a Nyugat-Balkán Barátai csoport ülésén, amelyhez Magyarországot most hívták meg csatlakozni.

"Ez a három esemény együtt számomra azt jelképezi, hogy már visszatértünk Európába" - jelentette ki.

Az új magyar kormány legnagyobb kihívásának a gazdaságot, az örökölt közel nyolcszázalékos költségvetés hiányt nevezte meg. Hozzátette, hogy Magyarország az EU második legszegényebb országa, amelynek gazdasága "kormányra kerülésünk előtt sajnálatos módon az EU legkorruptabb gazdasága volt".

Arra a felvetésre, miszerint emberi jogi szervezetek is aggodalmukat fejezték ki az alkotmány gyors ütemű módosításai miatt, amelyek lehetővé tették az államfő leváltását vagy a közmédia működésének felfüggesztését, Orbán Anita kifejtette: "mi a jogállamiságra épülő társadalmat a jogállamiság eszközeivel hozzuk létre. Jogi eszközökkel alakítjuk át a rendszert".

Megjegyezte, hogy az előző kormány idején "államfoglalás" történt, bábok kinevezésével számos intézmény élére, és olyan szabályok megalkotásával, amelyek rendkívül megnehezítették bármilyen új kormány számára megváltoztatásukat. Példaként a Szuverenitásvédelmi Hivatalt említette, amelyet "kifejezetten azért hoztak létre, hogy a civil társadalmat és az újságírókat támadja. Ezt megszüntettük" - mondta.

A Corriere della Sera kérdésére, hogy a Magyar Péter vezette kormány az elődjéhez hasonlóan miért nem támogatja fegyverekkel Ukrajnát? Orbán Anita válaszában hangsúlyozta, hogy a magyar választók arra adtak felhatalmazást, hogy fegyverek helyett a segítség humanitárius támogatással és a szankciók alkalmazásával történjen.

(Szinte hihetetlen, hogy ennyire is bele mertek szólni "egy másik ország belügyeibe"... - a szerk.) Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásával kapcsolatban kijelentette, hogy a magyar diplomácia a teljesítményen alapuló csatlakozást támogatja összhangban az Európai Unió bővítési módszertanával. "Úgy gondoljuk, hogy minden országnak ugyanazt az utat kell végigjárnia, és ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie. Ez az Európai Unió hitelességének kérdése. Ami a kisebbségeket illeti, sikerült kétoldalú megállapodást kötnünk Kijevvel, amely elengedhetetlen előfeltétele volt kapcsolataink újraindításának" - mondta.

Úgy vélte, Oroszország, földrajzi helyzete, mérete, ereje és történelme miatt mindig is fontos ország volt és marad Európában, ezért Moszkvával "nagyon pragmatikus kapcsolatra törekszünk, szuverén nemzetek közötti viszonyként."

(MTI)